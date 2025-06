Santoral d’avui, dimecres 4 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que va destacar per la seva fe i perseverança davant l'adversitat. La seva història mostra com seguir Déu enmig de les circumstàncies difícils. És la patrona de les sogres.

Qui va ser Santa Noemí, la festivitat més important de dimecres, 4 de juny?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Santa Noemí, esposa d'Elimèlec nascuda a l'antiga Efrata, més tard coneguda com Betlem de Judà en època dels jutges. També era la sogra de Rut, avantpassada del rei David.

La fam la va obligar a ella i a la seva família a mudar-se a Moab, on Noemí va quedar vídua. Deu anys més tard també van morir els seus dos fills.

Aleshores Santa Noemí va emigrar a Judà juntament amb Rut, al contrari de la resta de vídues d'aquella terra. Totes dues dones, conscients que ja no podrien engendrar més fills, van renunciar a la idea de tornar-se a casar i van lliurar la seva vida a Déu.

En tornar a Betlem, Santa Noemí va demanar que l'anomenessin Marà, que significa 'amarga', ja que "el Totpoderós m'ha tractat de manera amarga"

Allà, la santa va assegurar a tothom que notava la mà de Déu, quelcom que va interpretar com un senyal. Rut després es va casar amb Boaz a favor de Noemí, segons l'antiga llei del levirat que obligava les dones vídues a casar-se amb el germà del seu difunt marit.

Quan Rut va donar a llum un fill, les veïnes van assegurar que li havia nascut un fill a Noemí. Per tant, Obed, el recent nascut, va ser considerat com l'hereu de la casa d'Elimèlec de Judà.

Noemí és un nom femení que prové de l'hebreu i significa 'dolçor'. Al llarg d'aquest dia unes 29.679 dones podrien celebrar el seu sant gràcies a Santa Noemí.

Sant Gualter de Servigliano

Sant Gualter de Servigliano va ser un abat italià del segle XIII. Va fundar i governar el monestir benedictí de Serviglino, dedicant-se a l'assistència dels malalts.

San Petroc de Cornualla

San Petroc de Cornualla és un sant cristià d'origen celta que va viure al segle IV. Va dedicar la seva vida a la fe donant mostres de la seva bondat i el seu amor envers els altres. Era conegut per la seva capacitat per resoldre problemes i fer miracles, ajudant tant persones com animals.

Altres Sants: el Santoral complet de dimecres 4 de juny

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: