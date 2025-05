Preu de la llum avui, divendres 30 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 30 de maig de 2025, és de 43,96 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una nova pujada, aquesta vegada de 8,95 euros. Recordem que, en la jornada del 29 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 35,01 euros per MWh.

Les tarifes es mantindran força estables al llarg de tot el dia en general, tot i que hi haurà alguns repunts a tenir en compte. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MWh tindrà un preu superior als 134 euros. Ara bé, tornarem a registrar preus negatius en els trams més econòmics del dia.

Preu de la llum avui, divendres 30 de maig de 2025, hora a hora

Durant tota la matinada, els preus seran força elevats, per la qual cosa la tarda serà l'única franja favorable del dia. Això és molt positiu, ja que és una franja força aprofitable, per la qual cosa és recomanable concentrar-hi el nostre consum de llum. És una molt bona notícia, tenint en compte que ara, amb la calor, gastar llum comença a ser força necessari.

Així, de 12:00 a 13:00 i de 13:00 a 14:00 el MWh costarà -0,01 euros, tot i que baixarà molt més en la següent franja. De 14:00 a 15:00 i de 15:00 a 16:00 el MWh tindrà el seu preu més barat: -0,07 euros. Finalment, entre les 16:00 i les 17:00 el preu del MWh tornarà a ser de -0,01 euros.

13:00 - 14:00: -0,01 €/MWh

14:00 - 15:00: -0,07 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,07 €/MWh

16:00 - 17:00: -0,01 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant la matinada, el preu de la llum oscil·larà entre els 45 i els 53 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 68,38 euros, tot i que de 08:00 a 09:00 baixarà a 53,01 euros. A partir d'aquí, les tarifes de la llum aniran baixant, si bé tornaran a disparar-se en les últimes hores de la tarda.

20:00 - 21:00: 100,29 €/MWh

21:00 - 22:00: 120,59 €/MWh

22:00 - 23:00: 130,19 €/MWh

23:00 - 00:00: 103,35 €/MWh

De 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 100,29 euros, tot i que pujarà força més. El preu més alt del dia s'assolirà de 22:00 a 23:00, quan el MWh tindrà un cost de 130,19 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh passarà a ser de 103,35 euros.