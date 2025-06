Santoral d’avui, dimarts 3 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment el patró de la joventut cristiana d'Àfrica i de les víctimes de tortura.

Qui va ser Sant Carles Lwanga, el sant més important del dimarts, 3 de juny?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Carles Lwanga, nascut aproximadament l'any 1860 a Buganda, Uganda. Va servir com a patge a la cort del rei Mwanga II.

El citat monarca, l'any 1885, va donar l'ordre de perseguir els cristians anglicans i catòlics. Tots ells s'havien convertit a la fe per la Societat dels Missioners d'Àfrica. Molts dels que van ser perseguits pertanyien a la cort del mateix rei, entre ells Sant Carles Lwanga.

Després d'una gran massacre realitzada sobre els anglicans aquell mateix any, el sacerdot catòlic Joseph Mukasa va retreure al monarca el que estava fent. Va ser llavors quan van ordenar la seva decapitació i la detenció de tots els seus seguidors.

Carles Lwanga, per la seva banda, va ser batejat perquè assumís les funcions del càrrec eclesiàstic. Tanmateix, poc després va ser descobert. Tant ell com 21 companys van ser cremats vius per no abandonar la fe cristiana el 3 de juny del 1886 a Namugongo.

Carles és un nom masculí d'origen germànic que significa 'home lliure'. Actualment, a Espanya uns 275.908 homes reben aquest nom i podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Carles Lwanga.

Sant Cono de Lucania

Sant Cono de Lucania va ser un religiós italià nascut a finals del segle XII a la ciutat de Teggiano. Mitjançant la pràctica monàstica i la innocència de vida va arribar, amb l'ajuda de Déu, a la culminació de totes les virtuts.

Sant Genís de Clermont

Sant Genís de Clermont va ser un religiós francès que va viure al segle VII. Va ser el vint-i-cinquè bisbe de Clermont a Alvèrnia. Va combatre les heretgies de Novacià i Jovinià, va fundar l'Abadia de Manlieu i l'església de Sant Sinforià de Clermont, on va ser enterrat.

Altres sants: el Santoral complet del dimarts 3 de juny:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: