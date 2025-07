Santoral d’avui, dimecres 30 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un bisbe del segle V, famós per la seva eloqüència i els seus sermons.

Qui va ser Sant Pere Crisòleg, el sant més important del dimecres, 30 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Pere Crisòleg nat a Imola, Itàlia, l'any 380. El seu pare va ser bisbe de la seva ciutat i, després de morir aquest, va ser batejat i educat pel nou bisbe, Corneli d'Imola.

El bisbe esmentat va convèncer Sant Pere que la veritable grandesa rau a dominar les pròpies passions i a rebutjar els mals desitjos. Un mitjà segur per aconseguir les benediccions de Déu.

Sant Pere va comptar amb l'amistat de l'emperador Valentiniano i de la seva mare, Plàcida. De fet, va ser recomanat per aquests per ser nomenat arquebisbe de Ravenna.

En aquesta època hi havia un gran nombre de pagans a la ciutat esmentada. Sant Pere Crisòleg va treballar amb entusiasme per convertir-los, aconseguint que quan va morir fossin pocs els pagans o no creients en aquell lloc.

A causa de la popularitat dels seus sermons li van posar el sobrenom de Crisòleg, que significa 'el que parla molt bé'. La seva manera de parlar era concisa i pràctica. La gent s'admirava que en predicacions força breus, era capaç de resumir les veritats més importants de la fe.

De Sant Pere Crisòleg es conserven 176 sermons acuradament redactats. Per la seva gran saviesa a l'hora de predicar i escriure, va ser nomenat Doctor de l'Església, pel papa Benet XIII.

Pere és un nom masculí d'origen llatí, que significa 'resistent com una pedra'. Aquest dia a Espanya uns 206.755 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Pere Crisòleg.

Santa María de Jesús Sacramentat

Santa María de Jesús Sacramentat va ser una religiosa mexicana que va viure entre els segles XIX i XX. Va ser la fundadora de la congregació de les Filles del Sagrat Cor de Jesús Sacramentat. Va destacar pel seu amor i dedicació als malalts, i va ser la primera santa mexicana.

Beat Manes Guzmán

El beat Manes Guzmán va ser un sacerdot nat a Burgos al segle XII. El seu germà petit va ser Domingo de Guzmán, fundador de l'Orde de Predicadors, a qui Manes va ajudar en els seus fins reformadors durant tota la seva vida.

Altres sants: el Santoral complet del dimecres 30 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: