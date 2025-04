Santoral d'avui, dilluns 28 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 28 d'abril, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró d'Àlaba.

Qui va ser Sant Prudenci de Tarassona, el sant més important del dilluns, 28 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Prudenci de Tarassona, que va néixer l'any 550 a Armentia, Àlaba. Es pensa que el seu mestre va ser Saturi, un anacoreta visigot.

Quan tenia 15 anys, es va marxar a viure com a ermità retirat a les rodalies de l'actual Sòria, a la vora del riu Duero, on va romandre uns 7 anys. Després, es va dirigir a Calahorra, seu d'una gran diòcesi i lloc on es diu que hi havia molts idòlatres.

Sant Prudenci va evangelitzar molts, va realitzar també diverses curacions miraculoses, aconseguint una gran fama. La seva popularitat va ser tal que, sobrepassat per la situació, va decidir instal·lar-se a Tarassona fugint de la fama.

Finalment, va ser admès com a clergue a la catedral de Tarassona on, en morir el seu bisbe, va ser proposat per ser el seu substitut. Va ser capaç de portar a l'entesa el seu bisbat i el clergat del Burgo de Osma, que en aquell moment tenien moltes desavinences.

Sant Prudenci de Tarassona va ser conegut per la seva gran caritat i la seva habilitat per reconciliar les persones i construir la pau. Se li atribueix el títol d'"Àngel de la Pau" pel paper que va exercir en la pacificació d'un poble dividit.

Prudenci és un nom masculí d'origen llatí que significa 'prudent'. A Espanya, aquest dia uns 2.400 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Prudenci de Tarassona.

Sant Pere Chanel

Sant Pere Chanel va ser un prevere, missioner i màrtir catòlic nascut a França al segle XIX. Va ser enviat a evangelitzar a Oceania occidental on va convertir alguns a la fe, entre els quals hi havia el fill del rei del lloc. Aquest, furiós, va manar que el matessin, convertint-se d'aquesta manera en el primer màrtir d'Oceania.

Santa Gianna Beretta Molla

Santa Gianna Beretta Molla va ser una dona italiana que va viure al segle XX. Pediatra de professió, va morir prematurament d'un càncer uterí i va preferir salvar la vida de la seva filla encara no nascuda abans que la seva.

Altres sants: el Santoral complet del dilluns 28 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 28 d'abril, a més, recorda aquests sants i beats: