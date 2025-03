Santoral d'avui, dimecres 26 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un escriptor i bisbe visigot de Saragossa a la Hispània postromana.

Qui va ser Sant Brauli, el sant més important del dimecres, 26 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Sant Brauli que va néixer l'any 590 en un lloc desconegut a la zona del vall de l'Ebre. Pertanyia a una família noble molt vinculada a l'Església. De fet, el seu pare i el seu oncle van ser bisbes, i la seva mare i la seva germana abadesses.

Sant Brauli va ingressar en el règim episcopal i va començar la seva formació en llatí, l'aritmètica i la Bíblia. Va tenir relació amb Isidor de Sevilla, de qui va catalogar les seves Etimologies, a les quals va posar títols i va dividir en capítols. Es conserven moltes de les epístoles que van intercanviar, mostra de la fecunda comunicació que van mantenir.

El sant mostrava gran eloqüència i poder de persuasió. Alguns dels seus oients asseguraven haver vist l'Esperit Sant en forma de colom descansar sobre la seva espatlla comunicant-li la doctrina que predicava.

Nomenat bisbe de Saragossa, aquest càrrec no li va impedir passar moltes hores en oració a l'església catedral Nostra Senyora del Pilar. D'altra banda, es va allunyar dels luxes, preferint les robes senzilles, el menjar simple i una vida austera.

En apropar-se el seu final, Sant Brauli era conscient d'això i, l'últim dia de la seva vida el va passar recitant els salms.

Brauli és un nom d'origen germànic, que significa 'la brillantor de l'espasa'. A Espanya, aquest dia podrien celebrar el seu sant 2.635 homes gràcies a Sant Brauli.

Beat Bernardo de Corleone

El beat Bernardo de Corleone va ser un religiós italià del segle XVII que va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors Caputxins. Va destacar per la seva admirable caritat, va curar malalts, va distribuir consols i consells, i va intercedir amb la seva oració per aconseguir de Déu abundants gràcies per als altres.

Beata Magdalena Catalina Morano

La beata Magdalena Catalina Morano va ser una religiosa salesiana nascuda a Itàlia al segle XIX. Sent jove va ingressar a la Congregació Filles de María Auxiliadora. Va dedicar la seva vida a impartir catequesi i va ser també fundadora de noves comunitats.

Altres sants: el Santoral complet del dimecres 26 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: