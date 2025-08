Santoral d’avui, dimarts 5 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment una Verge la història de la qual va començar a l'època del papa Liberi.

Qui és la nostra Senyora de les Neus, la festivitat més important del dimarts, 5 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment la nostra Senyora de les Neus. La tradició explica que un matrimoni ancià de la noblesa romana sense fills va demanar ajuda a la Verge María per saber què fer amb l'herència dels seus béns materials.

La Verge se'ls va aparèixer indicant-los que havien de construir un temple per a ella. Una nevada va dibuixar el perfil de l'església a terra el 5 d'agost de l'any 358 al mont Esquilí, Itàlia.

La parella d'ancians va dedicar a la Verge la Basílica de Santa María Maggiore. Un lloc on els catòlics commemoraven el miracle de la nevada anualment llançant pètals blancs de rosa des de la volta durant la missa.

Tanmateix, l'església original no va durar gaire temps. Va ser el papa Sixt III qui va manar reconstruir-la cap a l'any 434. Actualment és coneguda com la Basílica de Santa María la Major.

Neus és un nom femení d'origen llatí, el significat del qual és 'de neu, blanca com la neu'. Actualment unes 24.654 dones a Espanya celebren el seu sant aquest dia gràcies a la nostra Senyora de les Neus.

Sant Osvaldo de Northumbria

Sant Osvaldo de Northumbria va ser un rei anglosaxó que va governar Northumbria a mitjan segle VII. És recordat pel paper que va tenir en la difusió del cristianisme al seu regne. Va portar missioners celtes i va obtenir influència sobre bona part d'Anglaterra.

Santa Nona

Santa Nona va ser una dona cristiana del segle IV coneguda per ser la mare de tres sants: Gregori de Nacianç, Cesari i Gorgònia. És venerada per la seva pietat, la seva influència positiva en la conversió del seu marit al cristianisme així com per la seva dedicació a l'oració i a la caritat.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 5 d'agost:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: