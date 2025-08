Santoral d’avui, dilluns 4 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 4 d'agost, el santoral de l'Església Catòlica recorda un sacerdot nascut a França reconegut per la seva profunda fe i dedicació al sagrament de la confessió.

Qui va ser Sant Joan María Vianney, el sant més important del dilluns, 4 d'agost?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia Sant Joan María Vianney, nascut l'any 1786 a la localitat francesa de Dardilly, propera a Lió. Seguint l'exemple dels seus pares, va treballar des de ben jove al camp.

La seva mare li va inculcar les ensenyances religioses i el sant ben aviat va emprendre el camí del sacerdoci. Una decisió que va ser presa en temps convulsos per als catòlics, poc després de la Revolució Francesa.

L'any 1818, Sant Joan María Vianney va ser enviat a Ars, un petit poble de poc més de 200 habitants. Allà va acollir orfes, va cuidar malalts i famílies pobres. Va restaurar l'església, va organitzar les festes patronals i es va lliurar a escoltar i perdonar els fidels.

Diàriament, molts penitents de diferents punts de França arribaven a l'esmentat enclavament per confessar-se. De fet, Ars va començar a ser coneguda com "el gran hospital de les ànimes". El mateix Vianney feia llargues vetlles i dejunis per ajudar a expiar els pecats dels fidels.

"Et diré quina és la meva recepta", va aclarir Sant Joan María Vianney a un confrare. "Dono als fidels que es confessen només una petita penitència i la resta de la penitència la supleixo jo en el seu lloc"

Joan és un nom d'origen hebreu que significa 'Home fidel a Déu'. A Espanya, uns 311.534 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Joan María Vianney, encara que tradicionalment se celebra el 24 de juny.

Beat Enric Krzysztofik

El beat Enric Krzysztofik va ser un frare caputxí polonès que va viure a principis del segle XX. Va ser suport espiritual d'aquells que més patien i la seva tasca com a sacerdot caputxí va estar marcada pel zel apostòlic. Va exercir importants responsabilitats a la seva ordre, com a guardià i director d'estudis del convent de Lublin.

Beat Frederic Janssoone

El beat Frederic Janssoone va ser un sacerdot nascut al Canadà al segle XIX que va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors. Va promoure les peregrinacions a Terra Santa per al foment de la fe.

Altres sants: el santoral complet del dilluns 4 d'agost

El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 4 d'agost, a més, recorda aquests sants i beats: