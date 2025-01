Santoral d'avui, dilluns 27 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 27 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda la fundadora de l'orde religiós de dones més antic dedicat a l'educació de les nenes.

Qui va ser Santa Àngela de Mèrici, la festivitat més important del dilluns, 27 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Santa Àngela de Mèrici que va néixer el 1474 a Desenzano del Garda, Itàlia. Pertanyia a una família d'agricultors cristians. Amb 10 anys va quedar òrfena i va ser acollida a casa d'uns oncles juntament amb els seus germans.

Àngela tenia clara la seva vocació religiosa des de molt jove. Un dia va tenir la visió d'una escala que pujava cap al cel. Déu li va revelar que ella fundaria una nova família religiosa que atrauria dones per complir una missió a l'Església.

Va sol·licitar entrar a la Tercera Orde de Sant Francesc d'Assís. Els seus superiors la van enviar a Brescia per consolar una dona que havia perdut el seu marit i fills a la guerra.

Anys després parteix cap a Jerusalem amb diversos pelegrins. Una travessia en què pateix una ceguesa momentània. Al seu retorn, Àngela es cura sobtadament.

Un any després es desplaça fins a Roma "per venerar les santes relíquies". En audiència amb el papa Climent VII, aquest li demana ajuda a Roma, però ella es disculpa: "És a Brescia on Déu em vol" i Climent VII la deixa partir.

Santa Àngela de Mèrici ha de complir una missió: fundar una companyia de dones que vulguin consagrar-se al Senyor.

Al novembre de 1535, les primeres joves es lliuren al Senyor sense pronunciar vots. Aquell dia queda fundada la Companyia de Santa Úrsula.

Àngela és un nom femení d'origen grec que significa 'missatgera'. Aquest dia unes 94.966 dones anomenades Àngela podrien rebre felicitacions per part dels seus familiars i amics.

San Enrique de Ossó i Cervelló

San Enrique de Ossó i Cervelló va ser un religiós valencià que va viure al segle XIX. Va fundar la Congregació de Germanes de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. Va intentar mantenir viva la fe cristiana a Espanya, amb forta convicció a favor de l'Església.

Beat Jorge Matulaitis

El beat Jorge Matulaitis va ser un bisbe lituà que va viure al segle XIX. Va fundar la Congregació de Clèrigs Maríans i la Congregació de Germanes Pobres de la Immaculada Concepció de la Santíssima Verge María. Va treballar en secret per revifar els Pares Maríans després que les autoritats russes suprimissin les ordres religioses.

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 27 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 27 de gener, a més, recorda aquests sants i beats: