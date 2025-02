Santoral d'avui, dimarts 25 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un asceta que va viure retirat a la comarca del Bierzo.

Qui va ser Sant Valeri d'Astorga, el sant més important del dimarts, 25 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Valeri d'Astorga nascut al citat municipi lleonès l'any 630. Va intentar entrar al monestir que va fundar Sant Fructuós a Compluto, però per raons que es desconeixen no ho va aconseguir.

A continuació, Sant Valeri d'Astorga va iniciar una vida eremítica dedicada a l'oració i a la penitència, quelcom poc comú en aquella època. El seu retir va despertar la curiositat dels habitants de la comarca del Bierzo. Aquells, desitjosos d'escoltar les seves ensenyances, acudien amb freqüència a visitar-lo a l'ermita on es trobava.

El sant va escriure una obra única i de gran valor històric titulada Ordo querimoniae. Una autobiografia que detallava les dificultats i persecucions que va enfrontar per part del clergat local i la població.

A més d'aquestes obres, Sant Valeri d'Astorga és l'autor d'una famosa carta en la qual elogia la peregrinació d'Egeria, una asceta del segle IV. També va compilar una obra hagiogràfica que relata la vida de diversos pares del monacat antic, així com tres breus relats de visions de l'altre món experimentades per monjos

Sant Valeri d'Astorga va morir a finals del segle VII. Les seves relíquies es van conservar a l'Altar Major de l'Església del monestir de Sant Pere dels Montes, a prop de Ponferrada.

Valeri és un nom masculí d'origen llatí el significat del qual és 'robust'. A Espanya aquest dia uns 953 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Valeri d'Astorga.

Beat Ciriaco María Sancha Hervás

El beat Ciriaco María Sancha Hervás va ser un religiós nascut a Quintana del Pidio, Burgos, que va viure al segle XIX. Va ser nomenat cardenal i arquebisbe i va destacar com a teòleg de l'Església catòlica.

Beat Sebastià Aparicio

El beat Sebastià Aparicio va ser un home espanyol que va viure al segle XVI. Sent pastor d'ovelles, es va traslladar a Mèxic, on va reunir amb el seu treball una notable fortuna amb la qual va ajudar els pobres. Després de quedar vidu dues vegades, va ser rebut com a germà laic a l'Orde dels Germans Menors, en la qual va morir gairebé centenari.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 25 de febrer:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: