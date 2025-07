Santoral d’avui, dimarts 22 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment la patrona dels pecadors penedits, els perfumistes, les perruqueres i la vida contemplativa.

Qui va ser Santa María Magdalena, la festivitat més important del dimarts, 22 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Santa María Magdalena, que va néixer a Magdala, molt a prop de Tiberíades, i va viure al segle I. Als Evangelis apareixen tres dones properes a Jesús, a més de María, la seva mare: María de Betània, la seva germana Marta i María Magdalena. Aquestes tres figures femenines es confonien en el passat i s'atribuïen les característiques d'una a l'altra, sovint amb una interpretació errònia.

María Magdalena, 'la penitent', és coneguda com a 'apòstola entre els apòstols' per ser la primera a anunciar la Resurrecció als seguidors de Jesús. També el seu nom és reconegut com a evangelista, com a portadora de la Bona Nova.

Explica la tradició que María Magdalena va començar a seguir Jesús després que ell l'alliberés de set dimonis. L'evangeli de Sant Joan presenta María Magdalena sota la Creu al costat de la Verge María. Aquest fet demostra com de gran era l'amor que unia Crist amb María Magdalena.

El nom María, d'origen hebreu, significa 'estimada' o 'volguda'. Magdalena deriva de 'Magdala', un poble a la regió de Galilea. Al llarg d'aquest dia, unes 19.665 dones podrien celebrar a Espanya el seu sant per anomenar-se com Santa María Magdalena.

Beata María Inés Teresa del Santíssim Sagrament

La beata María Inés Teresa del Santíssim Sagrament va ser una religiosa nascuda a Mèxic a començaments del segle XX. És la fundadora de les Congregacions de Missioneres Clarisses del Santíssim Sagrament i dels Missioners de Crist per a l'Església Universal. Va destacar pel seu profund esperit missioner i un zel per estendre la fe catòlica, especialment a través de la fundació de diverses obres apostòliques.

Beat Agustí Fangi

El beat Agustí Fangi va ser un religiós italià del segle XV que va pertànyer a l'Orde de Predicadors. Com a sacerdot dominic, es va dedicar a la predicació i al ministeri pastoral. La seva vida va estar marcada per una profunda espiritualitat i una dedicació incansable al servei dels altres.

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 22 de juliol:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: