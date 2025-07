Preu de la llum avui, dimecres 16 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 16 de juliol de 2025, és de 101,98 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una pujada força destacable, de 18,87 euros. Recordem que, en la jornada del 15 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 83,11 euros per MWh.

La veritat és que la pujada de preus serà generalitzada i afectarà absolutament totes les franges del dia. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), el preu màxim del dia superarà els 175 euros per MWh. A més, ni tan sols en la franja més barata de dimecres els preus no s'allunyaran gaire dels 70 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dimecres 16 de juliol de 2025, hora a hora

El millor és evitar incrementar el teu consum elèctric al llarg de dimecres, encara que amb la calor es fa complicat. Com a molt, podràs aprofitar algunes franges a la tarda, quan les tarifes baixaran una mica. De tota manera, no parlem de baixades molt pronunciades, per la qual cosa els preus poden semblar força cars durant tot el dia.

Amb tot, de 14:00 a 15:00 el MWh tindrà un preu de 70 euros. En la següent franja, de 15:00 a 16:00, tindrem el preu mínim del dia: 69,84 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh costarà 69,95 euros, i de 17:00 a 18:00 el preu serà de 70,1 euros.

14:00 - 15:00: 70 €/MWh.

15:00 - 16:00: 69,84 €/MWh.

16:00 - 17:00: 69,95 €/MWh.

17:00 - 18:00: 70,1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Pel que fa a les tarifes més altes, com ja estem acostumats, la matinada serà força cara. Entre les 00:00 i les 07:00 els preus oscil·laran entre els 106 i els 117 euros per MWh. De 07:00 a 08:00, de fet, el preu pujarà fins a arribar als 125,67 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 125,67 €/MWh.

21:00 - 22:00: 175,49 €/MWh.

22:00 - 23:00: 169,2 €/MWh.

23:00 - 00:00: 129,36 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh costarà 125 euros, encara que només serà el principi. En la següent franja, de 21:00 a 22:00, s'assolirà el preu màxim del dia: 175,49 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 169,2 euros.