Santoral d’avui, dilluns 21 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 21 de juliol, el santoral de l'Església Catòlica recorda un profeta de l'Antic Testament que va rebre la gràcia de poder revelar somnis i visions.

Qui va ser Sant Daniel, el sant més important del dilluns, 21 de juliol?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Daniel, profeta que va néixer al si d'una família molt important de Jerusalem. Va ser empresonat per ordre del rei Nabucodonosor, qui, conscient de les altes capacitats de Daniel, va manar que l'instruïssin en diverses ciències.

El sant va començar a exercir com a profeta i va fer conèixer una gesta que va succeir a Babilònia. Va aconseguir que el poble condemnés a mort uns jutges injustos. D'altra banda, els enemics de la religió van acusar Daniel de resar diàriament des de la seva terrassa.

Aleshores va ser condemnat a morir en un fossat amb lleons. Tanmateix, Déu va obrar el miracle i els animals no el van arribar a ferir. Des d'aquell moment el rei va començar a creure en Déu.

Sant Daniel va aconseguir guanyar-se el favor del monarca convertint-se en el seu primer ministre. El monarca, penedit, va demanar a Déu que canviés el seu destí. Aleshores el Senyor li va dir que havia de donar almoines als pobres per alliberar-se dels càstigs.

Sant Daniel és esmentat al llibre d'Ezequiel juntament amb Noè i Job com a persones justes que podrien haver salvat les seves vides en temps de judici diví. També se li atribueix el coneixement dels secrets divins.

Daniel és un nom masculí, d'origen hebreu, el significat del qual és 'Déu és el meu jutge'. Actualment, uns 304.423 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant aquest dia gràcies al profeta.

Santa Pràxedes

Santa Pràxedes va ser una donzella romana que va viure al segle II. Quan Antoní Pius, l'emperador, va desfermar la persecució contra els cristians, ella va ajudar els perseguits. Visitava els empresonats, els donava consol i ajuda material, i es diu que desitjava compartir el seu patiment.

Sant Llorenç de Brindis

Sant Llorenç de Brindis va ser un franciscà caputxí que va viure entre els segles XVI i XVII. Durant la reforma de l'Església, provocada pel Concili de Trento, va destacar com a gran teòleg, filòsof notable i excel·lent humanista. És recordat per ser un ambaixador de pau, un home d'acció i un gran teòleg, proclamat Doctor de l'Església per Joan XXIII.

Altres sants: el santoral complet del dilluns 21 de juliol

El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 21 de juliol, a més, recorda aquests sants i beats: