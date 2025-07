Santoral d’avui, dimarts 15 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment un místic, teòleg franciscà d'origen italià que participà en l'elecció del papa Gregori X.

Qui va ser Sant Bonaventura, el sant més important del dimarts, 15 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Bonaventura, que nasqué a Itàlia l'any 1221. Durant la seva infància patí una greu malaltia i ni tan sols el seu pare, que era metge, esperava ja salvar-lo de la mort. La seva mare aleshores recorregué a la intercessió divina i Bonaventura es curà.

Anys després entrà a l'orde franciscana i s'establí a París per completar estudis teològics a la Sorbona. Decidí dedicar-se a la teologia i començà instruint els frares menors, adquirint ràpidament prestigi i respecte dins de l'orde.

L'any 1257 fou elegit general dels franciscans. Un càrrec des del qual intentà fixar la tradició del fundador de l'orde, Sant Francesc d'Assís.

Per al sant, la teologia i la filosofia són ciències. La fe es diferencia de la ciència en què, en la primera, la causa eficient només és Déu. En la ciència, contràriament, hi ha una concurrència entre Déu i la ment humana, que actuen com a causes eficients, per la qual cosa, mentre que la fe és certa, la ciència és deficient.

Sant Bonaventura sostingué que Crist és el camí per a totes les ciències. Segons el sant, només l'única meta és sempre el coneixement de Déu. Per tant, arribà a la conclusió que l'únic coneixement possible és el contemplatiu.

Bonaventura és un nom masculí d'origen llatí que significa 'bona ventura'. A Espanya, aquest dia uns 1.503 homes i 292 dones celebren el seu sant gràcies a Sant Bonaventura.

Sant Vladímir de Kíev

Sant Vladímir de Kíev fou un príncep rus i Gran príncep de Kíev que propagà la fe ortodoxa entre els pobles que governava. Cristianitzà la Rus de Kíev, uní el seu imperi i creà un sentiment nacionalista pel país quan no era comú.

Beat Bernat, marquès de Baden

El beat Bernat, marquès de Baden fou un noble alemany del segle XV. És recordat per la seva pietat i la seva dedicació a la defensa de la fe cristiana. Morí el 1458 mentre es dirigia a Orient per defensar els cristians després de la caiguda de Constantinoble davant els turcs otomans.

Altres sants: el Santoral complet del dimarts 15 de juliol:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: