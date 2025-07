Preu de la llum avui, dijous 10 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 10 de juliol de 2025, és de 106,97 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, tornem a parlar d'una pujada, aquesta vegada de 17,27 euros. Recordem que, en la jornada del 9 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 89,70 euros per MW/h.

A més, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) no deixen lloc a dubtes. El dijous serà, en general, un dia força car per consumir llum, sobretot al matí i a la nit. Perquè te'n facis una idea, en la franja més cara del dia, el preu del MW/h pujarà fins als 170 euros.

Preu de la llum avui, dijous 10 de juliol de 2025, hora a hora

La veritat és que, a la tarda, les tarifes baixaran una mica, però res a veure amb altres dies. Fins i tot en la franja més barata del dia estarem més a prop dels 100 euros que dels 0 euros. En definitiva, caldrà vigilar molt bé el nostre consum elèctric i reduir-lo tot el que es pugui per no pagar de més a les factures.

Així, de 14:00 a 15:00 el MW/h tindrà un preu de 75,44 euros, encara que seguirà baixant. En la següent franja, de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h se situarà en els 75 euros. Això sí, serà de 16:00 a 17:00 quan tindrem el preu més barat del dijous: 74 euros per MW/h.

13:00 - 14:00: 75,57 €/MWh.

14:00 - 15:00: 75,44 €/MWh.

15:00 - 16:00: 75 €/MWh.

16:00 - 17:00: 74 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Durant la matinada, les tarifes de llum oscil·laran entre els 112 i els 123 euros per MW/h. De 06:00 a 07:00 el cost del MW/h serà de 117,89 euros, encara que en la següent franja pujarà una mica. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h quedarà fixat en els 123,51 euros.

07:00 - 08:00: 123,51 €/MWh.

21:00 - 22:00: 153,75 €/MWh.

22:00 - 23:00: 170 €/MWh.

23:00 - 00:00: 132 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el MW/h tindrà un preu total de 153,75 euros. De 22:00 a 23:00 trobem el preu més alt de tota la jornada: 170 euros per MW/h. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MW/h serà de 132 euros.