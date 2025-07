Elena de la Fuente, nutricionista, explica com perdre pes a l’estiu: “Aquests 3 plats”

Amb l'estiu arriben les altes temperatures i, per a molts, una oportunitat de relaxar-se. No obstant això, també és una època en què l'alimentació pot descontrolar-se. La nutricionista Elena de la Fuente Hidalgo, especialista en Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Quirónsalud San José, comparteix alguns consells per perdre pes a l'estiu sense renunciar al plaer de menjar

Aliments frescos i de temporada

Segons Elena, la clau per mantenir un pes saludable durant l'estiu és optar per aliments frescos i de temporada. Les verdures han de ser les protagonistes a cada plat. A més, és fonamental preparar receptes lleugeres, fàcils de digerir i refrescants per combatre la calor sense caure en excessos

Tres plats ideals per perdre pes a l'estiu

La nutricionista destaca tres plats perfectes per a la temporada de calor, que són lleugers, nutritius i perfectes per perdre pes

Amanides variades

Les amanides són una excel·lent opció per mantenir una dieta saludable. Pots incloure verdures com tomàquet, cogombre, pastanaga, pebrot i enciam. Per fer-la més completa, afegeix proteïnes magres com pollastre a la planxa o tonyina. L'amaniment ha de ser lleuger, com oli d'oliva amb vinagre balsàmic

Cremes fredes de verdures

Les cremes fredes, com les de cogombre, carbassó o tomàquet, són refrescants i perfectes per hidratar-te. Aquestes sopes no només són lleugeres, sinó que també ofereixen fibra i nutrients. La clau és fer-les sense nata ni crema, utilitzant només un toc d'oli d'oliva

Meló amb pernil

El clàssic plat de meló amb pernil serrà és una excel·lent opció per a l'estiu. El meló té un alt contingut en aigua, cosa que ajuda a mantenir-te hidratat, mentre que el pernil aporta proteïnes. Junts, creen una combinació saborosa i lleugera, ideal per a les altes temperatures

Tècniques culinàries per mantenir la dieta saludable

Elena també aconsella utilitzar tècniques de cuina que no requereixin molts greixos. Entre les més recomanades hi ha la planxa, el forn i la brasa. Aquestes opcions permeten cuinar els aliments de manera saludable, conservant el seu sabor sense afegir calories innecessàries. Evitar fregir els aliments és clau per no afegir greix extra a la dieta

Aliments frescos i de temporada: la millor opció

A més de les receptes, Elena subratlla la importància de triar aliments frescos i de temporada. Durant l'estiu, fruites com la síndria, el meló, les maduixes i verdures com tomàquet, cogombre i carbassó estan en el seu millor moment. Aquests aliments no només són deliciosos, sinó que també són rics en aigua, ajudant a mantenir una bona hidratació i a regular el pes

Consells addicionals

La nutricionista també recorda que la pèrdua de pes no només depèn dels plats que triïs, sinó també dels hàbits que segueixis. És important mantenir una dieta equilibrada, evitar els sucres i controlar les racions. A més, és fonamental fer exercici físic per complementar la dieta i mantenir el metabolisme actiu