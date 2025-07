Santoral d’avui, diumenge 20 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dels més destacats deixebles de l'apòstol Sant Pere.

Qui va ser Sant Apol·linar de Ravenna, el sant més important d'aquest diumenge 20 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Apol·linar de Ravenna, que va néixer al segle II a Antioquia en una família pagana. Va ser proclamat primer bisbe de Ravenna i és el primer dels màrtirs de la citada ciutat, de la qual a més n'és patró.

Un dia va arribar a la seva ciutat un home parlant d'una nova manera d'estimar-se els uns als altres, com Déu ens estima a nosaltres. Era Sant Pere i les seves paraules eren les que va pronunciar Jesús, el Fill de Déu.

Després d'escoltar-lo, Apol·linar va decidir seguir els seus passos fins a Roma. Va ser allà on va ser ordenat bisbe per Sant Pere, segons el Martirologi Romà, i enviat més tard a Ravenna. Sant Apol·linar va saber interpretar la missió pastoral del bisbe, arribant a conquerir per la fe les ànimes de molts.

En un moment donat li van demanar que deixés de predicar. Tanmateix, ell es va negar a obeir, raó per la qual va ser executat. Les restes del bisbe es conserven a l'església de Sant Apol·linar Nou, construïda al lloc on es va produir el martiri, a Ravenna.

Apol·linar és un nom masculí d'origen grec que significa 'referent a Apol·lo' o 'consagrat a Apol·lo'. Aquest dia, uns 595 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Apol·linar.

Sant Elies

Sant Elies va ser un profeta de l'Antic Testament considerat pare espiritual i font d'inspiració dels carmelites. Sant Elies és una figura important a la Bíblia i és recordat per la seva ferma defensa del monoteisme i els seus miracles.

Sant Josep Barsabàs el Just

Sant Josep Barsabàs el Just va ser un deixeble de Jesús que va viure al segle I. Va ser proposat, juntament amb Maties, per substituir Judes Iscariot com a apòstol. Tot i que Maties va ser escollit per sorteig per ocupar el lloc, Josep Barsabàs va continuar el seu ministeri com a seguidor de Jesús.

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 20 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: