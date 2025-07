Preu de la llum avui, dimarts 15 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 15 de juliol de 2025, és de 83,11 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d'una petita baixada d'1,09 euros. Recordem que, en la jornada del 14 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 84,20 euros per MWh.

De totes maneres, hi haurà grans diferències entre les diferents franges de la jornada. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la més cara el preu del MWh superarà els 135 euros. Això sí, en la franja més barata el preu baixarà amb ganes, fins a situar-se per sota dels 30 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 15 de juliol de 2025, hora a hora

És a dir, caldrà escollir molt bé en quines franges és millor consumir el volum més gran d'electricitat. Un cop més, la tarda tornarà a ser el moment del dia en què més baixarà el preu de la llum. Els consumidors disposaran de diverses hores en què els preus es moderaran força, encara que no s'acostaran, ni de lluny, als 0 euros.

Així, de 10:00 a 11:00 el MWh costarà 30,5 euros, encara que d'11:00 a 12:00 pujarà a 39,87 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el MWh passarà a tenir un preu de 35 euros. Això sí, el preu més barat del dia el tindrem de 15:00 a 17:00, quan el MWh costarà 29,95 euros.

10:00 - 11:00: 30,5 €/MWh.

11:00 - 12:00: 39,87 €/MWh.

14:00 - 15:00: 35 €/MWh.

15:00 - 17:00: 29,95 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus oscil·laran entre els 105 i els 113 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 118,81 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00, el preu del MWh ja baixarà fins als 107,4 euros.

07:00 - 08:00: 118,81 €/MWh.

21:00 - 22:00: 135,87 €/MWh.

22:00 - 23:00: 135,05 €/MWh.

23:00 - 00:00: 120,05 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 trobem el preu més car de tot el dimarts: 135,87 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu no canviarà gaire, situant-se en els 135,05 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 120,05 euros.