Santoral d’avui, dilluns 2 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dilluns, 2 de juny, el santoral de l'Església Catòlica recorda dos màrtirs que van morir a Roma sota les persecucions ordenades per Dioclecià.

Qui van ser Sant Marcel·lí i Sant Pere, els sants més importants del dilluns, 2 de juny?

El santoral de l'Església Catòlica recorda aquest dia a Sant Marcel·lí i Sant Pere, que van viure a l'època de l'Imperi Romà. Marcel·lí era sacerdot a Roma i Pere exorcista sota el regnat de Dioclecià. Tots dos sants van ser empresonats i tancats per defensar la seva fe en Crist.

Tots dos van exercir la defensa del cristianisme amb tal ímpetu a la presó, que van aconseguir evangelitzar els captius.

Per la seva fidelitat a Déu, Sant Marcel·lí i Sant Pere van ser condemnats a mort per ordre del magistrat Sever. Els soldats els van conduir a un bosc perquè ningú sabés on van ser martiritzats. Tanmateix, finalment es va saber i es diu que el mateix botxí es va convertir al cristianisme.

Unes dones anomenades van trobar els cadàvers dels màrtirs i els van donar santa sepultura a les catacumbes de Sant Tiburci, a la Via Labicana.

Anys després, l'emperador Constantí va manar construir una església sobre la tomba de Sant Marcel·lí i Sant Pere. Més tard, els seus cossos van ser traslladats d'un lloc a un altre, fins que finalment van descansar al monestir de Selingestadt, prop de Frankfurt, Alemanya.

Marcel·lí és un nom masculí d'origen llatí, que significa 'relatiu al déu Mart'. A Espanya, uns 13.916 homes podrien celebrar aquest dia el seu sant.

Pere, per la seva banda, també prové del llatí i significa 'pedra'. A Espanya, uns 210.581 homes reben aquest nom.

Sant Joan d'Ortega

Sant Joan d'Ortega va ser un religiós burgalès nascut l'any 1080. Deixeble de Sant Domènec de la Calçada, amb ell va intentar millorar el pas dels pelegrins a Santiago de Compostel·la. Es van servir dels seus coneixements per a la construcció, i es diu d'ell que va ser l'arquitecte més famós de Castella.

Beats Sadoc i companys, màrtirs

Beats Sadoc i companys, màrtirs van ser víctimes dels tàrtars al segle XII a Polònia. En total, una comunitat de 48 frares va ser assassinada mentre cantaven la Salve al final de Completes.

Altres sants: el santoral complet del dilluns 2 de juny

El santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 2 de juny, a més, recorda aquests sants i beats: