Preu de la llum avui, dimarts 10 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 10 de juny de 2025, és de 100,19 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d'una forta pujada, de 38,68 euros. Recordem que, en la jornada del 9 de juny, el preu mitjà de la llum se situava en els 61,51 euros per MWh.

Un autèntic cop dur per als consumidors espanyols, que hauran de pagar preus força alts durant tot el dia. Així ho confirmen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), que no recull cap preu inferior als 54 euros. A més, en la franja més cara de tota la jornada, el MWh superarà els 124 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 10 de juny de 2025, hora a hora

Una de les possibles explicacions d'aquest augment tan brusc dels preus de la llum és el consum més gran, a causa de les altes temperatures. De fet, durant la matinada i a la nit és quan més s'incrementaran els preus, coincidint amb una demanda elèctrica més gran. Amb aquest panorama, algunes hores a la tarda seran l'única franja en què els preus baixaran una mica.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en els 56 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 el MWh passarà a tenir un preu de 55,4 euros, tot i que baixarà una mica més. De 15:00 a 16:00 tindrem el preu més barat de tot el dia: 54,88 euros per MWh.

13:00 - 14:00: 56 €/MWh.

14:00 - 15:00: 55,4 €/MWh.

15:00 - 16:00: 54,88 €/MWh.

16:00 - 17:00: 55,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimarts?

Durant la matinada, els preus oscil·laran entre els 113 i els 118 euros per MWh, per la qual cosa parlem de tarifes força cares. De 07:00 a 08:00 el MWh costarà 117 euros, i de 08:00 a 09:00 el preu passarà a ser de 114,99 euros. Finalment, entre les 09:00 i les 10:00 el MWh tindrà un cost de 111,72 euros.

00:00 - 01:00: 118,97 €/MWh.

20:00 - 21:00: 119,58 €/MWh.

21:00 - 22:00: 124,35 €/MWh.

22:00 - 23:00: 121,18 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 119,58 euros. De 21:00 a 22:00 trobem el preu més alt de tot el dimarts: 124,35 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh passarà a tenir un preu de 121,18 euros.