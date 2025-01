Santoral d'avui, dilluns 13 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dilluns, 13 de gener, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el major defensor de la fe catòlica en el Concili de Nicea davant l'avanç de l'heretgia arriana.

Qui va ser Sant Hilari de Poitiers, el sant més important del dilluns, 13 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Hilari de Poitiers que va viure al segle IV. Pertanyia a una família aristòcrata romana. Malgrat que va rebre una educació pagana, va estudiar filosofia per la seva gran curiositat i la seva passió per la veritat.

Després d'haver contret matrimoni es va convertir al cristianisme. Després de ser batejat el poble el va aclamar com a bisbe de la seva ciutat, càtedra que va ocupar durant set anys. Després, Hilari va veure com era desterrat a Frígia per l'emperador Constanci II.

Durant el seu desterrament va aprendre grec i va descobrir Orígenes així com la producció teològica dels Pares orientals. Amb aquestes bases va escriure un estudi anomenat De Fide adversus Arrianos o De Trinitate, el tractat més profund fins aleshores sobre el dogma trinitari.

Va tornar el 361 a la seva diòcesi després de la mort de l'emperador. Els seus himnes, descoberts en època contemporània, el converteixen en un pioner d'aquesta forma poètico-musical. Sant Hilari va ser qui va introduir en el món llatí cristià una nova poesia inspirada en els models clàssics grecollatins i bíblics.

Hilari és un nom masculí d'origen llatí que significa 'alegre, content'. Aquest dia a Espanya uns 5.367 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Hilari de Poitiers.

San Agrici de Treveris

Sant Agrici de Treveris va ser un religiós d'origen alemany que va viure al segle IV. Va ser un destacat bisbe a Trèveris, una ciutat de la Gàl·lia Bèlgica. Se li va concedir un palau per Santa Elena, mare de l'emperador Constantí, que va transformar en una església, enfortint així la presència cristiana a la regió.

San Kentigern de Glasgow

Sant Kentigern de Glasgow va ser un bisbe anglès que va viure al segle VI. Va fundar diversos monestirs i esglésies, entre ells la catedral de Sant Mungo a Glasgow. Segons la llegenda, el sant va realitzar molts miracles durant la seva estada a Escòcia

Altres Sants: el Santoral complet del dilluns 13 de gener

El Santoral de l'Església Catòlica, aquest dilluns 13 de gener, a més, recorda aquests sants i beats: