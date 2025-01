Preu de la llum avui, dilluns 6 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 6 de gener de 2025, és de 45,43 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà d'ahir, parlem d'una baixada de 6,01 euros. I tot perquè, en la jornada del 5 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 51,44 euros per MW/h.

Si ens fixem en les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), es pot veure que durant la jornada d'avui els preus continuen a la baixa. En la seva franja més cara, el preu del MW/h d'avui no superarà en cap cas els 118 euros. I en la franja més econòmica del dia la tarifa descendirà per sota dels 4 euros per MW/h, i això donarà un respir als consumidors en la seva pròxima factura.

Preu de la llum avui, dilluns 6 de gener, hora a hora

El preu mitjà de l'electricitat, que s'havia mantingut prop dels 150 euros per megawatt hora durant setmanes, ahir va patir una disminució significativa. I aquesta tendència descendent s'ha mantingut en el dia d'avui. Si bé no s'esperen molts pics excessius en el preu, és recomanable aprofitar les hores vall per optimitzar el consum i estalviar en la factura de la llum.

Les franges més econòmiques del dia es donen entre les 02:00 i les 06:00 hores del matí, que és un horari poc aprofitable. De fet, la franja horària més barata de la jornada és la que va des de les 03:00 fins a les 05:00 del matí, amb un preu de 3,52 euros per MW/h. No obstant això, hi ha altres hores en què el preu de la llum tampoc es dispara en excés.

Si vols reduir el preu de la teva pròxima factura de la llum, concentra el teu consum entre les 14:00 i les 16:00 hores. Al llarg d'aquestes dues hores, el preu de l'electricitat és de 14 euros per MW/h.

01:00 - 02:00: 8,35 €/MWh.

02:00 - 03:00: 5,25 €/MWh.

03:00 - 05:00: 3,52 €/MWh .

. 05:00 - 06:00: 5,61 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dilluns?

No obstant això, cal tenir en compte que en certs moments del dia, el preu de l'electricitat augmenta considerablement, per la qual cosa convé moderar el consum. Com ja és habitual, les franges més cares del dia es concentren a la nit. L'hora més cara del dia d'avui es donarà de 21:00 a 22:00 hores, quan la llum costarà 117,78 euros per MW/h.

19:00 - 20:00: 110 €/MWh.

20:00 - 21:00: 116,20 €/MWh.

21:00 - 22:00: 117,78 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 105,93 €/MWh.

Encara que tampoc es queda enrere el preu que té l'electricitat de 20:00 a 21:00 hores, que és de 116,20 euros per MW/h. També és aconsellable evitar la que va entre les 19:00 i les 20:00 hores, en aquest moment el preu serà de 110 euros per MW/h.