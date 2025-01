Aquest nom preciós es relaciona amb una ciutat europea i el porten només 325 persones

Avui parlem d'un nom que evoca imatges de bellesa, art i història, encara que comunament associat amb una de les ciutats més emblemàtiques del món, aquest nom té una història pròpia. És un nom que ha estat adoptat en diverses parts del món i posseeix una sonoritat única. La seva popularitat, encara que més discreta en alguns llocs, ha anat en augment amb el pas dels anys, especialment en certes regions d'Espanya.

El nom que ens ocupa té una càrrega simbòlica, tant per la seva relació amb la cultura com per la seva naturalesa atemporal. És un nom que destaca tant en la seva forma com en el seu significat, cosa que el fa atractiu per als pares que busquen alguna cosa especial.

Origen i significat de París

El nom París té arrels històriques i mitològiques, prové del grec antic i es vincula amb la figura de la ciutat francesa de París. El nom té connotacions de bellesa i elegància, característiques associades a la ciutat, coneguda mundialment pel seu art, arquitectura i cultura. El nom, al llarg dels segles, ha estat un símbol de sofisticació i de connexió amb la història.

El significat d'aquest nom, encara que relacionat amb la ciutat, també té una interpretació més profunda. En algunes cultures, s'associa amb la idea de "llum" i "brillantor", reforçant el seu vincle amb la bellesa i la importància cultural. És un nom que no només porta amb si una càrrega històrica, sinó també un simbolisme d'esperança i renaixement.

Distribució geogràfica

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, es troba present en diverses regions d'Espanya, encara que la seva distribució és més notable en algunes àrees. En total, hi ha 229 homes i 96 dones amb aquest nom al país, cosa que demostra la seva presència al llarg del territori. L'edat mitjana dels homes que el porten és de 24 anys, mentre que la de les dones és d'11 anys, cosa que suggereix que el nom ha experimentat un ressorgiment.

El nom París es troba especialment en ciutats com Valladolid, Saragossa, Barcelona, A Corunya i Illes Canàries. Això indica que, encara que no és extremadament comú, té una distribució variada en diferents punts d'Espanya.