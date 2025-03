Santoral d'avui, dijous 6 de març de 2025: Quin Sant se celebra avui?

El Santoral de la Església Catòlica recorda un Sant a un bisbe, teòleg, poeta i historiador de la Hispània visigoda.

Qui va ser Sant Julià de Toledo, el Sant més important del dijous, 6 de març?

El Santoral de la Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Julià de Toledo que va néixer l'any 642. D'ascendència jueva, va ser educat per Sant Eugeni II. Des de jove va desenvolupar el gust per l'oració i, també, per l'estudi.

Sant Julià es va convertir en un teòleg rellevant en l'època i va adquirir fama com a sacerdot. L'any 680 Sant Julià va ser nomenat arquebisbe de Toledo, càrrec durant el qual va presidir tres sínodes i va obtenir la primacia de totes les diòcesis espanyoles.

Home bondadós, tots els que s'acostaven a ell rebien consol.

El sant compaginava aquestes tasques en l'alta cúria amb la producció de moltes obres sobre la litúrgia espanyola. Va ser un escriptor molt fecund. Entre les seves moltes obres es compta un estudi del ritu hispànic, un llibre contra els Jueus i els tres volums dels "Pronòstics", que tracten de les postrimeries.

Va morir l'any 690 sent aleshores l'home més important de l'Espanya visigoda.

Julià és un nom masculí d'origen llatí, el significat del qual és 'persona d'arrels fortes'. Aquest dia a Espanya, uns 63.670 homes podrien celebrar el seu sant per anomenar-se com Sant Julià de Toledo.

Sant Oleguer

Sant Oleguer va ser un bisbe del segle XII que va néixer a Barcelona. Cercador incansable de la perfecció espiritual de la seva vida, va ingressar al convent de canonges regulars de Sant Agustí. Durant la seva missió pastoral no va distingir entre rics i pobres, a tots els va tractar amb dignitat com a fills de Déu.

Santa Coleta Boylet

Santa Coleta Boylet va ser una religiosa clarissa francesa que va viure entre els segles XIV i XV. Va pertànyer a l'Orde de Santa Clara, que restablia el rigor de la regla primitiva. Representa un dels exemples més notables de renovació monàstica en el context de la profunda crisi religiosa occidental.

