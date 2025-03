Santoral d'avui, dijous 27 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de la indústria, dels treballadors de la sal i protector dels gossos.

Qui va ser Sant Ruperto de Worms, el Sant més important del dijous, 27 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Ruperto que va néixer a Worms, Alemanya, al voltant de l'any 660. Conegut també com Sant Ruperto de Salzburg, és considerat fundador de la ciutat austríaca de Salzburg al segle VIII.

Després de ser nomenat bisbe de Worms l'any 697 va ser enviat com a missioner a Ratisbona, Baviera. Allà, el sant va batejar el duc Teodor de Baviera qui li va autoritzar a continuar evangelitzant en el territori sobre el qual tenia competències.

Des d'allà Ruperto va viatjar fins a Alöting, on va convertir al catolicisme els seus habitants. Anys després va seguir evangelitzant en les zones de la conca del Danubi.

Juntament amb els seus missioners van anar predicant i convertint a milers de persones. A Salzburg va construir diversos edificis per a obres religioses així com temples.

No només es preocupava per la instrucció religiosa del seu poble sinó pel seu progrés material. Als voltants de la citada ciutat hi havia unes fonts d'aigua salada. Les va fer explotar tècnicament obtenint sal per a totes les gents dels voltants.

Finalment, el bisbe, pertanyent a l'ordre de Sant Benet, es va traslladar a la ciutat de Juvavum, on va viure fins a la seva mort.

Ruperto és un nom masculí d'origen germànic que significa 'gloriós'. A Espanya aquest dia uns 1.017 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Ruperto de Worms.

San Alejandro de Capadocia

San Alejandro de Capadocia va ser un soldat cristià d'origen romà que va viure al segle IV. Va morir sota el mandat de l'emperador Maximiano, després d'haver tolerat molts suplicis per Crist i haver fet molts miracles.

Beato Francisco Faà di Bruno

El beato Francisco Faà di Bruno va ser un religiós italià del segle XIX. Va destacar per haver estat capaç d'unir la ciència de les matemàtiques i de la física amb la pràctica d'obres de caritat. Va portar una vida plena d'activa caritat amb les joves, els malalts, els pobres, els ancians i les ànimes del purgatori.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 27 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: