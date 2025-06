Santoral d’avui, dijous 26 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui

El Santoral de l'Església catòlica recorda un màrtir de la castedat al llindar de la joventut.

Qui va ser Sant Pelai, el sant més important d'aquest dijous 26 de juny?

El Santoral de l'Església catòlica recorda avui especialment Sant Pelai, que va néixer en un llogaret de Pontevedra l'any 911. Educat pel seu oncle Hermoigio, bisbe de Tuy, el va acompanyar a la cort del rei de Lleó a Pamplona, que patia el setge del califa de Còrdova.

Els cristians finalment van resultar derrotats i empresonats. Tot i que el seu oncle va ser alliberat després de tres anys de captiveri, Pelai va romandre pres. Sembla que el califa li va requerir contactes sexuals a canvi de riqueses i honors, sempre que renunciés a la seva fe cristiana.

'Sí, oh rei, soc cristià; ho he estat i ho seré per la gràcia de Déu. Totes les teves riqueses no valen res. No pensis que per coses tan passatgeres renegaré de Crist, que és el meu Senyor i el teu encara que no ho vulguis', va respondre al califa.

Aquesta resposta va provocar que fos torturat i martiritzat a mans dels musulmans. Els cristians de Còrdova van recollir les seves restes mortals i el van enterrar al cementiri de Sant Ginès. El seu cap va ser guardat al cementiri de Sant Ciprià.

El seu cos es va traslladar a Oviedo a finals del segle X i va ser finalment dipositat al monestir de les monges benedictines de Sant Pelai.

Pelai és un nom masculí d'origen grec, que significa 'el que té voluntat d'escollir'. Actualment, 5.137 homes a Espanya reben aquest nom i podrien avui celebrar el seu sant gràcies a Sant Pelai, màrtir de Còrdova.

Sant JosepMaría Escrivà de Balaguer

Sant JosepMaría Escrivà de Balaguer va néixer a Barbastre, Osca, el 1902. Va ser un sacerdot i fundador de l'Opus Dei, que va dedicar la seva vida a difondre la crida universal a la santedat.

Sant Josep María Robles

Sant Josep María Robles va ser un sacerdot i escriptor que va néixer a Jalisco, Mèxic, el 1888. Rector de Tecolotlán, va fundar la congregació religiosa Germanes del Cor de Jesús Sagramentat. Va ser un fervent seguidor de la devoció al Sagrat Cor de Jesús i va escriure petites obres per propagar-la.

Altres sants: el santoral complet del dijous 26 de juny

El Santoral de l'Església catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: