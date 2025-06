Preu de la llum avui, divendres 20 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 20 de juny de 2025, és de 113,25 euros per megawatt hora (MWh). Si es compara amb la tarifa mitjana registrada ahir, dijous 19 de juny, que va ser de 116,46 euros per MWh, s'observa una lleu disminució de 3,21 euros.

Encara que el preu mitjà avui ha baixat lleugerament, continuen existint franges horàries on els consumidors poden aprofitar tarifes més baixes. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus més baixos es concentren novament entre les 12:00 i les 16:00 hores. Així doncs, aquesta franja és una excel·lent oportunitat per reduir la factura si es fa un consum més alt en aquests intervals.

Preu de la llum avui, divendres 20 de juny de 2025, hora a hora

Durant la matinada, els preus es mantenen elevats, per la qual cosa no és el moment més convenient per consumir electricitat en grans quantitats. La millor opció continua sent concentrar el consum durant el migdia i les primeres hores de la tarda.

El preu més baix de la jornada es registra entre les 15:00 i les 16:00 hores, amb 70 €/MWh. Tanmateix, també es pot aprofitar de 14:00 a 15:00 hores, amb un preu similar de 71 €/MWh.

12:00 - 13:00: 77 €/MWh.

13:00 - 14:00: 72 €/MWh.

14:00 - 15:00: 71 €/MWh.

15:00 - 16:00: 70 €/MWh.

Tot i que també es pot concentrar la despesa d'electricitat entre les 13:00 i les 14:00 hores, ja que el preu serà de 72 €/MWh. I, si et va millor una mica més aviat, de 12:00 a 13:00 hores, la llum tindrà un preu similar, que és de 77 €/MWh. Totes aquestes franges són ideals per fer tasques que consumeixin més energia.

I quan serà més cara la llum aquest divendres?

Com ja va sent la tònica habitual, els preus augmenten durant les últimes hores del dia. A partir de les 18:00 hores, els preus comencen a pujar i arriben al seu punt màxim entre les 21:00 i les 22:00 hores, que costarà 163,49 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 140 €/MWh.

21:00 - 22:00: 163,49 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 159,99 €/MWh.

23:00 - 00:00: 132,21 €/MWh.

És recomanable també evitar un consum d'electricitat excessiu entre les 22:00 i les 23:00 hores, perquè el preu arribarà als 159,99 €/MWh. Aquesta tarifa és considerablement més alta que la mitjana del dia, per la qual cosa aprofitar les hores de menor cost serà clau per aconseguir un estalvi significatiu en la pròxima factura.