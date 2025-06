Preu de la llum avui, dissabte 21 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 21 de juny de 2025, és de 76,99 euros per megawatt hora (MWh). Si es compara amb la tarifa mitjana registrada ahir, divendres 20 de juny, que va ser de 113,25 euros per MWh, s'observa una notable baixada de 36,26 euros.

Després de diversos dies d'augments sense fre, el preu mitjà ha experimentat una notable disminució i això donarà una gran alegria als consumidors. A més, cal destacar que hi ha franges horàries en què el preu serà de 0 euros. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus més baixos es concentren entre les 10:00 i les 18:00 hores.

Preu de la llum avui, dissabte 21 de juny de 2025, hora a hora

Un dia més, durant la matinada, els preus es mantenen força elevats, així que no és el moment més convenient per consumir electricitat en excés. La millor opció continua sent concentrar el consum entre el matí i les primeres hores de la tarda.

El preu més baix de la jornada s'assoleix entre les 11:00 i les 16:00 hores, ja que al llarg de tota aquesta franja el preu és de 0 €/MWh. Tanmateix, també es pot aprofitar de 16:00 a 17:00 hores perquè el preu és de 0,10 €/MWh. Tot i això, si et va millor més d'hora, pots aprofitar de 10:00 a 11:00 hores perquè en aquesta franja l'electricitat costarà 2,50 €/MWh.

10:00 - 11:00: 2,50 €/MWh.

11:00 - 16:00: 0 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 0,10 €/MWh.

17:00 - 18:00: 4,31 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dissabte?

Com és habitual, els preus comencen a augmentar durant les últimes hores del dia. A partir de les 19:00 hores, els preus comencen a pujar i arriben al seu punt màxim entre les 22:00 i les 23:00 hores, quan el cost és de 138,81 €/MWh.

00:00 - 01:00: 128,89 €/MWh.

20:00 - 21:00: 126,34 €/MWh.

21:00 - 22:00: 134,93 €/MWh.

22:00 - 23:00: 138,81 €/MWh.

És recomanable evitar un consum elèctric excessiu entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el preu arribarà als 134,93 €/MWh. Aquesta tarifa és significativament més alta que la mitjana del dia, per la qual cosa aprofitar les hores més econòmiques ajudarà a reduir la factura final.