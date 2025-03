Santoral d'avui, dijous 20 de març de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un bisbe, teòleg i escriptor eclesiàstic hispà d'origen centreeuropeu.

Qui va ser Sant Martí de Dumio, el Sant més important del dijous, 20 de març?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Martí de Dumio que va néixer a començaments del segle VI a l'antiga ciutat de Panonia, actual Hongria. Pertanyent a una important família romana, sent encara molt jove va viatjar a Palestina per visitar la Terra Santa. Va ser allà on va entrar en contacte amb la vida monàstica.

Anys després, Sant Martí de Dumio es va instal·lar a Gallaecia, regne cristià independent de Roma dirigit per arrians. Aquests consideraven que Jesucrist estava subordinat a Déu no sent diferents parts d'una unitat. En aquell lloc el sant va treballar com a monjo i com a prevere.

Va fundar anys després el monestir de Dumio, convertint-se en el principal centre de difusió de la cultura cristiana del nord de la Península Ibèrica. Lucreci, prelat de Praga, va ordenar la creació de la diòcesi de Dumio i Martí es va convertir en el seu primer bisbe.

El sant va contribuir a la conversió dels sueus al catolicisme. En el concili de Braga de l'any 561 es va aconseguir la conversió del rei i del poble. Llavors va ser quan es va escoltar la fórmula del baptisme: "en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant".

Martí és un nom d'arrel grega, que significa 'l'home consagrat de Mart'. En aquest dia uns 67.731 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Martí de Dumio.

Santa María Josefa Sancho

Santa María Josefa Sancho va ser una religiosa nascuda a Vitòria a finals del segle XIX. Va fundar la Congregació de Germanes Serventes de Jesús de la Caritat, a les quals va formar per a la cura dels malalts i dels pobres.

​​Sant Josep Bilczewski

Sant Josep Bilczewski va ser un bisbe nascut a Ucraïna que va viure al segle XIX. Va destacar per la seva caritat i es va dedicar a la instrucció del clergat i del poble. En una època en què la guerra va assolar aquella regió, va fer el que va estar a la seva mà per ajudar pobres i necessitats.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 20 de març

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: