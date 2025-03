Preu de la llum avui, diumenge 16 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

Nova pujada en la factura de la llum. Aquest diumenge, 16 de març, el preu mitjà de l'electricitat se situa en 60,58 euros per megawatt hora (MWh). Si tenim en compte el preu de la jornada de dissabte, 15 de març, de 48,89 euros, parlem d'un augment d'11,69 euros.

Malgrat aquest increment, no s'espera una gran variació en la tendència, cosa que també reflecteixen les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Durant la franja més cara del dia, el MWh arribarà als 140 euros. Però en les hores més econòmiques del dia se situarà per sota dels 7 euros, un preu realment econòmic.

Preu de la llum avui, diumenge 16 de març de 2025, hora a hora

Aquells que busquen aprofitar les hores més barates i estalviar al màxim en la factura de la llum avui estan d'enhorabona. Durant la jornada de diumenge, hi haurà diverses hores del dia amb preus força assequibles. Sobretot durant el matí i fins a primeres hores de la tarda.

Durant la matinada i les primeres hores del dia, els preus seran moderats, sense arribar a ser els més elevats del dia. Tanmateix, a la nit el cost de l'electricitat experimentarà una pujada significativa.

Així, d'11:00 a 12:00 el preu del MWh serà d'11,06 euros, i de 12:00 a 13:00 baixarà encara més, a 10,52 euros per MWh. Però la franja més econòmica del dia serà la de 15:00 a 16:00, quan el preu del MWh se situarà en els 6,99 euros. Posteriorment, de 16:00 a 17:00, hi haurà un petit repunt fins als 25,3 euros per MWh.

11:00 - 12:00: 11,06 €/MWh

12:00 - 13:00: 10,52 €/MWh

14:00 - 15:00: 9,94 €/MWh

15:00 - 16:00: 6,99 €/MWh

I quan serà més cara la llum el diumenge?

D'altra banda, les tarifes més altes es registraran a partir del capvespre. Entre les 18:00 i les 19:00, el preu pujarà a 82,93 euros, però el pic més alt del dia arribarà entre les 20:00 i les 21:00, quan el cost assolirà els 140 euros per MWh.

19:00 - 20:00: 140 €/MWh

20:00 - 21:00: 130,43 €/MWh

21:00 - 22:00: 113,31 €/MWh

22:00 - 23:00: 107,05 €/MWh

Des d'aquest moment i fins ben entrada la nit, el preu es mantindrà per sobre dels 100 euros. No obstant això, de 23:00 a 00:00, el cost baixarà lleugerament, fins als 89 euros el megawatt hora.