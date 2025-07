Preu de la llum avui, diumenge 6 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 6 de juliol de 2025, se situa en 56,11 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dissabte, parlem d'una nova baixada de preu que, en aquest cas, és de 16,24 euros. Cal recordar que, durant la jornada del 5 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en 72,35 euros/MWh.

Segons les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), es pot observar que avui serà una jornada plena de contrastos. Al llarg del dia d'avui, hi ha diverses franges horàries en què la llum supera els 100 euros/MWh. Tanmateix, també hi ha moltes altres en què el preu no passarà dels 5 euros/MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 6 de juliol de 2025, hora a hora

Com ha sigut habitual en els darrers dies, el tram central de la jornada torna a ser el més barat. Des de mitjan matí fins pràcticament última hora de la tarda, els preus del MWh baixen de manera significativa. I això permetrà als consumidors aprofitar les hores de menor cost energètic i estalviar en la pròxima factura de la llum.

El preu més baix del dia es donarà entre les 15:00 i les 18:00 hores, amb només 0,65 euros/MWh durant tres hores consecutives. No obstant això, de 12:00 a 13:00 hores el preu serà molt similar perquè la llum costarà 0,85 euros/MWh. Un cost similar al que té d'11:00 a 12:00 hores, ja que el preu serà d'1 euro/MWh.

Però no són les úniques franges aprofitables de la jornada. Cal destacar també que de 10 a 11 hores el preu de la llum serà de 2 euros/MWh. Un preu similar al que té de 14:00 a 15:00 hores, que és de 2,99 euros/MWh.

10:00 - 11:00: 2 €/MWh.

11:00 - 12:00: 1 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,85 €/MWh.

15:00 - 18:00: 0,65 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest diumenge?

Pel que fa a les tarifes més altes de la jornada, cal dir que la matinada continuarà sent cara. Entre les 00:00 i les 07:00 hores els preus no baixaran dels 100 euros. De fet, la franja més cara de tot el dia tindrà lloc de 00:00 a 01:00 hores, quan costarà 112,17 euros/MWh.

00:00 - 01:00: 112,17 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 108,21 €/MWh.

22:00 - 23:00: 110,62 €/MWh.

23:00 - 00:00: 108,68 €/MWh.

A la nit, els preus també s'enfilaran, com ja va sent habitual. Sense anar més lluny, la segona franja més cara del dia es donarà de 22:00 a 23:00 hores, quan la llum costarà 110,62 euros/MWh. Un preu similar al que té de 23:00 a 00:00 hores, que és de 108,68 euros/MWh.