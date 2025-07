Preu de la llum avui, dissabte 5 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 5 de juliol de 2025, és de 72,35 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem per fi d'una baixada, en aquest cas de 27,28 euros. Recordem que, en la jornada del 4 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 99,63 euros per MWh.

Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) mostren una jornada de grans contrastos. En la franja més cara de dissabte, el preu de l'electricitat se situarà molt per sobre dels 100 euros per MWh. Tanmateix, per primera vegada en el dia el MWh tindrà un preu proper als 0 euros en el tram més econòmic.

Preu de la llum avui, dissabte 5 de juliol de 2025, hora a hora

Una vegada més, la tarda tornarà a ser el moment del dia amb els preus de la llum més barats. Això sí, cal dir que ja des del matí de dissabte les tarifes començaran a moderar-se amb ganes. Tot plegat és una gran notícia per als consumidors, que disposaran de preus molt barats en hores molt aprofitables.

Així, d'11:00 a 12:00 trobem el preu més barat de tota la jornada de dissabte: 3,52 euros per MWh. De 12:00 a 13:00 el preu pujarà una mica, fins als 4,31 euros per MWh. Finalment, de 13:00 a 17:00, durant quatre hores seguides, el preu del MWh serà de 5 euros.

10:00 - 11:00: 5,76 €/MWh.

11:00 - 12:00: 3,52 €/MWh.

12:00 - 13:00: 4,31 €/MWh.

13:00 - 17:00: 5 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dissabte?

Pel que fa a les tarifes més altes de la jornada, cal dir que la matinada continuarà sent cara. De 00:00 a 07:00 els preus oscil·laran entre els 131 i els 107 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 110,62 euros i de 08:00 a 09:00 se situarà en els 100 euros.

00:00 - 01:00: 131,56 €/MWh.

21:00 - 22:00: 131,33 €/MWh.

22:00 - 23:00: 134 €/MWh.

23:00 - 00:00: 120 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 131,33 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 trobem el preu més alt del dia: 134 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un preu de 120 euros.