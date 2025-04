Santoral d'avui, dijous 10 d'abril de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un sant conegut per les seves experiències místiques.

Qui va ser Sant Miquel dels Sants, el Sant més important del dijous, 10 d'abril?

El Santoral de l'Església Catòlica celebra avui en especial a Sant Miquel dels Sants que va néixer a Vic, Barcelona, el 1591 en el si d'una nombrosa família cristiana.

Pel que sembla dormia sota el seu llit i utilitzava una pedra com a coixí. Sent molt jove va sentir la crida de Déu i va decidir emprendre una vida com a ermità.

Es va refugiar al Massís del Montseny. Amb 12 anys va ser admès com a escolà en els trinitaris calçats de Barcelona, on va demostrar gran fervor i devoció cap al sagrament de l'Eucaristia.

Més tard va rebre l'hàbit descalç, emetent els vots i prenent el nom de Miquel dels Sants. Durant la seva estada a Salamanca va cursar Teologia. Llavors es va adonar que va obrar un miracle.

Davant la presència del mestre Antolínez, el sant va donar un crit i es va elevar a un metre del terra, amb els braços en creu i la mirada perduda. Les conversions que va aconseguir durant les seves predicacions li van valer per ser ordenat sacerdot.

El sant preparava els seus sermons al llarg de tres dies en oració als peus d'un crucificat. Sovint, i mentre celebrava l'acte litúrgic, el miracle es tornava a repetir davant la mirada del seu públic, raó per la qual es va guanyar el sobrenom de L'extàtic.

Miquel és un nom masculí que procedeix de l'hebreu i significa 'Ningú com Déu'. Avui, 230 persones a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Miquel dels Sants.

Sant Ezequiel

Sant Ezequiel va ser el profeta encarregat per Déu per animar el poble quan els israelites van ser portats captius a Babilònia. Durant 22 anys va predicar al poble d'Israel al desert.

Santa Magdalena de Canossa

Santa Magdalena de Canossa va ser una religiosa italiana que va viure al segle XVIII. Destacada defensora dels pobres de la seva regió, va ser la fundadora de les Filles de la Caritat Canossiana.

Altres Sants: el Santoral complet del dijous 10 d'abril

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: