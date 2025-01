Qué significa que una persona sea impuntual, según la psicología

La impuntualidad es una cosa que todos hemos experimentado o presenciado. Ya sea en una cita o en el trabajo, siempre hay alguien que llega tarde. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas? ¿Por qué se retrasan, incluso cuando saben que eso incomoda a los demás?

Aunque un retraso ocasional puede ser comprensible, la impuntualidad constante puede generar problemas, este comportamiento podría ser un reflejo de algo más profundo. La psicología ha tratado de entender qué ocurre en la mente de estos individuos. Y, como veremos, no se trata solo de falta de organización o desinterés.

La impuntualidad y su vínculo con la personalidad

El psicólogo Oliver Burkman ha señalado en la BBC que la impuntualidad está a menudo vinculada al egocentrismo, las personas que llegan tarde pueden estar buscando ser el centro de atención. Según Burkman, al llegar tarde, estos sujetos controlan la situación y se aseguran de que todos los ojos estén puestos en ellos. Esto no siempre responde a la arrogancia, sino a una necesidad de sentirse importantes.

Sin embargo, Burkman también menciona que este comportamiento no debe verse solo como una cosa negativa, la impuntualidad puede ser un signo de inseguridad. Los sujetos que buscan atención al llegar tarde pueden tener una baja autoestima y sentirse mal si no son vistas. Es una forma de reafirmar su valor social y de obtener validación.

El experto también destaca la importancia de cambiar este comportamiento. Dejar de llegar tarde no solo beneficia a quien lo hace, sino también a quienes lo rodean. Aprender a ser más respetuoso con los tiempos de los demás puede fomentar la empatía y mejorar las relaciones personales y laborales.

Los hábitos y rasgos de las personas impuntuales

David Montesa, otro experto psicólogo, ofrece una visión diferente en una entrevista para Hola, para él, las personas impuntuales suelen ser excesivamente optimistas con respecto a su capacidad para organizarse. A menudo creen que pueden hacer muchas más cosas de las que realmente pueden. Esta sobreestimación de sus habilidades hace que lleguen tarde.

Además, algunos impuntuales pueden ser simplemente distraídos, olvidan compromisos o se dan cuenta de la hora demasiado tarde. Esto podría deberse a una mala planificación o a una tendencia a procrastinar. También puede estar relacionado con trastornos como el TDAH, que afectan la capacidad de gestionar el tiempo de manera efectiva.

Montesa también menciona que algunos individuos impuntuales no sienten la necesidad de seguir las normas sociales. No les importa llegar tarde porque no consideran que sea grave. Esto puede reflejar una falta de responsabilidad hacia los demás y un deseo de actuar sin tener en cuenta las expectativas sociales.

Sin duda, la impuntualidad es un comportamiento que va más allá de llegar tarde. Aunque es posible cambiar este comportamiento, es importante entender las razones detrás de la impuntualidad para poder abordarlo de manera efectiva.