Preu de la llum avui, divendres 9 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 9 de maig de 2025, és de 18,24 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'un lleuger augment d'1,48 euros. I tot perquè, en la jornada del 8 de maig, la tarifa mitjana se situava en els 16,76 euros per MW/h.

Al llarg del dia els preus es mantindran relativament estables, amb tan sols dos pics al matí i a la nit. Això sí, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MW/h superarà els 80 euros. De totes maneres, en la seva franja més barata el preu del MW/h tornarà a situar-se en terreny negatiu.

Preu de la llum avui, divendres 9 de maig de 2025, hora a hora

Una gran notícia per als consumidors, que fa diverses setmanes que gaudeixen de preus de llum molt econòmics. Com porta ja moltes jornades passant, la tarda tornarà a ser el moment més barat del dia. Serà llavors quan les tarifes baixaran amb força, permetent a molts augmentar el seu consum sense pensar tant en la factura.

Així, d'11:00 a 12:00 el MW/h costarà 0,22 euros, encara que de 12:00 a 14:00 el preu ja serà de 0 euros. Entre les 14:00 i les 17:00 trobem la tarifa més barata del dia: -0,01 euros per MW/h. Per últim, de 17:00 a 18:00 el preu del MW/h serà de 0 euros de nou.

11:00 - 12:00: 0,22 €/MWh.

12:00 - 14:00: 0 €/MWh.

14:00 - 17:00: -0,01 € /MWh.

17:00 - 18:00: 0 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

En la primera meitat del dia, les tarifes seran especialment altes en les primeres hores. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h se situarà en els 39,37 euros per MW/h. En canvi, de 08:00 a 09:00 el preu del MW/h se situarà en els 30,58 euros.

20:00 - 21:00: 41,92 €/MWh.

21:00 - 22:00: 80,27 €/MWh.

22:00 - 23:00: 57,64 €/MWh.

23:00 - 00:00: 39,76 €/MWh.

Ja durant la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 41,92 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més alt de tot el divendres: 80,27 euros per MW/h. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h se situarà en els 57,64 euros.