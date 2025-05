Preu de la llum avui, dijous 8 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 8 de maig de 2025, és de 16,76 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una petita baixada de 2,25 euros. Recordem que, en la jornada del 7 de maig, el preu mitjà de la llum era de 19,01 euros per MWh.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem que els preus es mantindran força estables durant el dia. Això sí, en la franja més cara del dijous el MWh tindrà un cost superior als 79 euros. De totes maneres, en la franja més barata tornarem a tenir alguns preus negatius.

Preu de la llum avui, dijous 8 de maig de 2025, hora a hora

Això sí, cal dir que els preus no baixaran tant com en els últims dies, quan es van registrar tarifes realment econòmiques. Els consumidors, no obstant això, gaudiran de preus assequibles de matinada i, sobretot, a la tarda. De fet, serà en la segona meitat del dia quan més s'abaratiran els preus.

Així, d'11:00 a 13:00 el MWh tindrà un preu de 0 euros, encara que de 13:00 a 16:00 serà de -0,01 euros. Entre les 16:00 i les 17:00 trobem el preu més barat del dia: -0,02 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu pujarà una mica, fins als -0,01 euros per MWh.

11:00 - 13:00: 0 €/MWh.

13:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: -0,02 €/MWh.

17:00 - 18:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Durant la primera part del dia, hauràs de vigilar el teu consum en les primeres hores. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 45,29 euros. De 08:00 a 09:00 ja començarà a baixar una mica, fins a situar-se en els 36 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 45,29 €/MWh.

08:00 - 09:00: 36 €/MWh.

21:00 - 22:00: 79,59 €/MWh.

22:00 - 23:00: 50 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 35,1 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més car del dijous: 79,59 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu se situarà en els 50 euros per MWh.