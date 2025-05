Santoral d'avui, dimecres 14 de maig de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels sastres, els fusters i els que lluiten contra l'alcoholisme.

Qui va ser Sant Maties, el sant més important del dimecres, 14 de maig?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui a Sant Maties que va viure al segle I. Segons els Fets dels Apòstols va ser designat apòstol en substitució de Judes Iscariot, que s'havia tret la vida.

El Nou Testament indica que el sant va acompanyar els dotze apòstols en la vida i el misteri de Déu.

La tradició explica que hi havia d'haver dotze patriarques per evangelitzar les dotze tribus d'Israel. Per aquesta raó Sant Maties va resultar elegit per reemplaçar Judes. No obstant això, després de la mort de Jaume el Major i la de Pau de Tars no es va buscar cap substitut.

Després de la seva mort, les restes de Sant Maties van ser portades a Trèveris, on es venera la seva tomba. També es veneren les seves relíquies a Roma, Pàdua i a Lima.

Maties és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'regal o do de Déu'. Aquest dia unes 16.087 persones a Espanya podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Maties, apòstol.

Santa Gema Galgani

Santa Gema Galgani va ser una religiosa nascuda a Itàlia al segle XIX que va destacar per la contemplació de la Passió, per la seva pietat i amor a Crist i l'Eucaristia. Va ser una de les primeres dones estigmatitzades del segle XX. Tres dies a la setmana, durant tres anys Santa Gema mostrava estigmes a les mans i els peus, que després desapareixien.

Beata Teodora Guérin

La beata Teodora Guérin va ser una religiosa francesa que va viure al segle XIX. Va ser la fundadora de la congregació de les Germanes de la Providència de Saint Mary-of-the-Woods a Indianapolis, Estats Units. La seva vida va estar marcada per una profunda fe en la divina providència, fins i tot en temps de gran dificultat.

Altres sants: el Santoral complet del dimecres 14 de maig

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: