Preu de la llum avui, divendres 4 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 4 de juliol de 2025, és de 99,63 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una pujada de 8,3 euros. Recordem que, en la jornada del 3 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 91,33 euros per MWh.

El consum més alt de llum d'aquests dies fa que els preus es mantinguin en nivells molt alts. De fet, l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) així ho reflecteix en les seves dades diàries. En la franja més cara del dia, el MWh superarà els 139 euros, un preu força car.

Preu de la llum avui, divendres 4 de juliol de 2025, hora a hora

De totes maneres, continuarem trobant algunes franges en què els preus baixaran una mica. Com ja ve sent habitual, quan més es notarà l'abaratiment de l'electricitat serà a la tarda. Parlem d'hores molt aprofitables, ideals per a posar en marxa la rentadora o aspirar tota la casa, abans del cap de setmana.

Així, d'11:00 a 12:00 tindrem el preu més barat del dia: 72 euros per MWh. Entre les 12:00 i les 13:00 el preu escalarà fins als 75 euros per MWh. Finalment, de 13:00 a 14:00 el MWh costarà 75,58 euros, i de 14:00 a 16:00 el preu serà de 75,88 euros.

11:00 - 12:00: 72 €/MWh.

12:00 - 13:00: 75 €/MWh.

13:00 - 14:00: 75,58 €/MWh.

14:00 - 16:00: 75,88 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant la matinada, les tarifes oscil·laran entre els 106 i els 110 euros per MWh. De 06:00 a 07:00 el preu del MWh serà de 111,04 euros, tot i que en la següent franja pujarà encara més. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 113,37 euros.

20:00 - 21:00: 113,85 €/MWh.

21:00 - 22:00: 139,26 €/MWh.

22:00 - 23:00: 138,03 €/MWh.

23:00 - 00:00: 122,72 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00, tindrem el preu més alt de tot el dia: 139,26 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el MWh passarà a tenir un cost total de 138,03 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh se situarà en els 122,72 euros.