Preu de la llum avui, dimecres 2 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 2 de juliol de 2025, és de 100,36 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una baixada de 10,84 euros. Recordem que, el primer dia del mes de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 111,20 euros per MWh.

De tota manera, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) mostren alguns detalls curiosos. Per exemple, en la franja més cara de dimecres el preu del MWh superarà per molt poc els 130 euros. Però és que, en la franja més econòmica, el MWh tindrà un preu aproximat de 70 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 2 de juliol de 2025, hora a hora

Com sempre, durant tota la matinada i també a la nit, els preus de la llum seran força alts. El tram més barat de la jornada el tindrem durant la tarda, sent aquestes hores força aprofitables. Si tens pensat rentar o planxar, el millor és esperar a aquestes franges per pagar menys en les teves pròximes factures.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh tindrà un cost de 76,39 euros, tot i que baixarà una mica més. Entre les 12:00 i les 15:00 tindrem el preu més barat del dia: 70,64 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del MWh serà de 71,57 euros.

11:00 - 12:00: 76,39 €/MWh.

12:00 - 15:00: 70,64 €/MWh.

15:00 - 16:00: 71,57 €/MWh.

16:00 - 17:00: 79,73 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

Pel que fa a les tarifes més altes, la veritat és que el preu màxim de dimecres el tindrem de matinada. En concret, serà de 00:00 a 01:00 quan s'assoleixi la tarifa més alta del dia: 130,14 euros. En la següent franja, de 01:00 a 02:00 el preu del MWh també serà força alt: 120 euros.

00:00 - 01:00: 130,14 €/MWh.

01:00 - 02:00: 120 €/MWh.

21:00 - 22:00: 126,16 €/MWh.

22:00 - 23:00: 125,1 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu de 112,92 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 el MWh passarà a costar un total de 126,16 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 125,1 euros.