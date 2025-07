Preu de la llum avui, dijous 3 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 3 de juliol de 2025, és de 91,33 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una baixada de 9,03 euros. I tot perquè, en la jornada del 2 de juliol, la tarifa mitjana se situava en els 100,36 euros per MWh.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem alguns detalls cridaners. En la franja més cara de la jornada, el preu del MWh superarà els 142 euros. A més, en la franja més econòmica del dia el MWh s'acostarà molt als 37 euros.

Preu de la llum avui, dijous 3 de juliol de 2025, hora a hora

Una vegada més, la tarda tornarà a ser el moment més assequible per consumir llum. Serà llavors quan tindrem les tarifes més econòmiques de tot el dijous. De tota manera, és una gran notícia, perquè es tracta d'hores molt aprofitables, a diferència de la matinada o de la nit.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de 42,16 euros per MWh. El preu més barat de tot el dijous el tindrem de 13:00 a 14:00, quan el MWh costarà un total de 37,2 euros. Finalment, de 14:00 a 15:00 el MWh tindrà un cost una mica superior al de la franja anterior: 39,63 euros.

11:00 - 12:00: 55,58 €/MWh.

12:00 - 13:00: 42,16 €/MWh.

13:00 - 14:00: 37,2 €/MWh.

14:00 - 15:00: 39,63 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les tarifes més altes del dia, una vegada més la matinada i la nit tindran les franges més cares. De 00:00 a 07:00 els preus oscil·laran entre els 111 i els 91 euros per MWh. A més, de 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 111,51 euros.

20:00 - 21:00: 118,8 €/MWh.

21:00 - 22:00: 142,59 €/MWh.

22:00 - 23:00: 140,34 €/MWh.

23:00 - 00:00: 119,35 €/MWh.

A la segona meitat del dia, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de la jornada: 142,59 euros per MWh. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu del MWh serà de 140,34 euros per MWh. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh tindrà un cost total de 119,35 euros.