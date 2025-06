Santoral d’avui, dimarts 1 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda especialment una dona, patrona del poble jueu, a qui va salvar de l'extermini a l'antiga Pèrsia.

Qui va ser Santa Ester, la festivitat més important de dimarts, 1 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Santa Ester, que va néixer amb el nom d'Hadasà a finals del segle V abans de Crist. La Bíblia narra la història de la vida de la santa al llibre d'Ester. Tanmateix, alguns estudiosos afirmen que es tracta d'una "ficció històrica", sent en realitat una al·legoria dissenyada per ensenyar les veritats essencials.

Segons aquests escrits, la santa era filla d'Abijaïl i pertanyia a la tribu de Benjamí. Va prendre el nom persa d'Ester en entrar a l'harem d'Ahasuerus quan encara era molt jove.

Després de morir els pares d'Ester, aquesta va ser adoptada per Mardoqueu, el seu oncle patern, qui va passar a convertir-se en un cortesà del rei persa Ahasuerus. Mardoqueu la va criar com la seva filla i tots dos es van convertir en residents de Susa, capital d'Elam.

Santa Ester va intercedir pel poble jueu i el va salvar de l'extermini. Es va convertir en la segona dona del rei Xerxes després que aquest repudiés la primera, Vasti.

Ester va confessar el seu origen jueu al seu marit durant un banquet. Ella volia demanar protecció tant per a ella com per al seu poble, ja que hi havia l'ordre per part d'Aman d'acabar amb tots ells. El rei va accedir a la seva petició i va ajusticiar Aman al mateix patíbul on estava previst matar el pare adoptiu d'Ester.

Ester és un nom femení d'origen hebreu que significa 'la dona brillant'. Aquest dia, unes 73.274 dones a Espanya celebren el seu sant gràcies a Santa Ester.

San Aaró

San Aaró, pertanyent a la tribu de Leví, era el germà de Moisès. Va assumir l'autoritat del seu germà quan aquest es va retirar a la muntanya a pregar. Va ser ell qui va permetre al seu poble apostatar i adorar el Vedell d'Or.

Beat Antonio Rosmini Serbati

El beat Antonio Rosmini Serbati va ser un sacerdot, comte, pensador i filòsof italià que va viure al segle XIX. Va ser el fundador de la congregació clerical Institut de la Caritat. Alguns dels seus escrits van ser condemnats i es va sotmetre a la decisió de la Santa Seu respecte a les seves obres.

Altres Sants: el Santoral complet de dimarts 1 de juliol:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: