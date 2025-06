Preu de la llum avui, dijous 26 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

Aquest dijous, 26 de juny de 2025, el preu mitjà de la llum a Espanya se situa en 93,03 euros per megawatt hora (€/MWh). La xifra representa un notable increment respecte al dimecres, quan el cost mitjà va ser de 51,69 €/MWh. Avui, aquesta pujada de 41,34 euros per megawatt hora obliga a estar especialment atents als trams horaris més assequibles.

Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), al llarg del dia d'avui els preus es mantindran força alts. Tanmateix, s'alternen franges molt cares amb d'altres una mica més favorables per estalviar en la teva pròxima factura de la llum. Per això, organitzar el consum pot suposar una diferència considerable en la despesa mensual.

Preu de la llum avui, dijous 26 de juny de 2025, hora a hora

L'electricitat més econòmica es concentra principalment a les primeres hores de la tarda. En concret, el tram més barat del dia serà entre les 15:00 i les 16:00 hores, quan la llum costarà 36,20 euros/MWh. Tot i això, també destaquen altres períodes durant la tarda en què el cost també baixa dels 40 euros.

13:00 - 14:00: 45,64 €/MWh.

14:00 - 15:00: 37,39 €/MWh.

15:00 - 16:00: 36,20 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 37,39 €/MWh.

De fet, de 14 a 15:00 hores i de 16:00 a 17:00 hores el preu és de 37,39 euros/MWh, el segon tram més barat de tota la jornada. Tot i que de 13:00 a 14:00 hores el preu no està gens malament, ja que la llum costarà 45,64 euros/MWh. Sens dubte, són els millors trams per fer tasques com posar rentadores o carregar vehicles elèctrics.

Quan serà més cara la llum aquest dijous?

Per contra, durant la matinada i la nit, els preus tornen a nivells molt elevats. El tram més car del dia es registra entre les 21:00 i les 22:00 hores, amb un cost de 159,62 euros/MWh. Just després, de 22:00 a 23:00 hores, es manté la tendència a l'alça amb un preu de 157 euros/MWh.

00:00 - 01:00: 119,95 €/MWh.

21:00 - 22:00: 159,62 €/MWh.

22:00 - 23:00: 157 €/MWh.

23:00 - 00:00: 119,77 €/MWh.

Tot i això, també s'han d'evitar altres trams com, per exemple, de 23:00 a 00:00 hores, que el preu serà de 119,77 euros/MWh. Un preu similar al que té la llum entre les 00:00 i les 01:00 hores, que serà de 119,95 euros/MWh. No oblidis que planificar el consum elèctric en funció d'aquestes franges pot ajudar a reduir l'import de la teva pròxima factura de la llum.