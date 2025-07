Preu de la llum avui, divendres 25 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 25 de juliol de 2025, és de 41,85 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una baixada de 4,35 euros. Recordem que, en la jornada del 24 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 46,20 euros per MWh.

Si observem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem que es manté la tendència de les últimes jornades. Després d'una matinada amb tarifes força altes, els preus de l'electricitat s'enfonsen. Això sí, en la franja més cara del dia el cost del MWh continuarà superant els 100 euros.

Preu de la llum avui, divendres 25 de juliol de 2025, hora a hora

Un cop més, durant una àmplia franja central, els preus es mantindran en nivells molt assequibles. El mínim del dia, de fet, s'acostarà molt als 0 euros per MWh, quelcom que no es veia des de feia dies. Les bones condicions meteorològiques i el menor consum expliquen, en part, aquest abaratiment dels preus de l'electricitat.

Així, d'11:00 a 12:00 i de 15:00 a 18:00 tindrem el preu mínim de divendres: 0,65 euros per MWh. Entre les 12:00 i les 13:00, en canvi, el preu serà de 0,75 euros per MWh. Finalment, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en els 0,85 euros.

11:00 - 12:00: 0,65 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,75 €/MWh.

13:00 - 14:00: 0,85 €/MWh.

15:00 - 18:00: 0,65 €/MWh.

I quan serà més cara la llum divendres?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 51 i els 73 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un cost total de 76 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00 la tarifa ja baixarà fins als 58,99 euros per MWh.

20:00 - 21:00: 85 €/MWh.

21:00 - 22:00: 104,72 €/MWh.

22:00 - 23:00: 101,94 €/MWh.

23:00 - 00:00: 79,99 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un cost total de 85 euros. De 21:00 a 22:00 s'assolirà el preu màxim de divendres: 104,72 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh passarà a tenir un preu de 101,94 euros.