Preu de la llum avui, dijous 24 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 24 de juliol de 2025, és de 46,20 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una forta baixada de 38,23 euros. Recordem que, en la jornada del 23 de juliol, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 84,43 euros per MWh.

La veritat és que les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) reflecteixen clarament aquesta baixada. En la franja més cara del dia el MWh tindrà un preu inferior als 100 euros. Es tracta d'una tarifa molt més econòmica que la dels últims dies, quan l'electricitat s'ha pagat força cara.

Preu de la llum avui, dijous 24 de juliol de 2025, hora a hora

De tota manera, el canvi més gran el tindrem amb els preus més barats del dia. Ja durant la primera meitat del dia les tarifes començaran a baixar amb força, després d'una matinada que continuarà sent cara. En el tram més barat, el preu del MWh baixarà per sota dels 2 euros, una cosa que no hem vist en tota la setmana.

Així, d'11:00 a 12:00, de 13:00 a 15:00 i de 18:00 a 19:00 el preu del MWh serà de 3,52 euros. Entre les 12:00 i les 13:00 trobem un preu encara més barat: 2 euros per MWh. Això sí, la tarifa més baixa del dia la tindrem de 15:00 a 18:00: 1,72 euros per MWh.

12:00 - 13:00: 2 €/MWh.

13:00 - 15:00: 3,52 €/MWh.

15:00 - 18:00: 1,72 €/MWh.

18:00 - 19:00: 3,52 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Pel que fa a les tarifes més cares, una cosa destacable d'aquest dijous és que el màxim del dia el tindrem de matinada. En concret, de 00:00 a 01:00, quan el MWh tindrà un preu total de 95 euros. Entre les 07:00 i les 08:00, per cert, el preu del MWh és de 90,44 euros.

00:00 - 01:00: 95 €/MWh.

07:00 - 08:00: 90,44 €/MWh.

21:00 - 22:00: 90,92 €/MWh.

22:00 - 23:00: 90,68 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh se situarà en els 90,92 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el MWh passarà a costar 90,68 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh passarà a tenir un preu total de 71,05 euros.