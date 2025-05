Preu de la llum avui, dimecres 21 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 21 de maig de 2025, és de 20,19 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una pujada de 6,78 euros. Recordem que, en la jornada del 20 de maig, el preu mitjà de la llum se situava en els 13,41 euros per MW/h.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquesta pujada es notarà en gran part dels trams d'aquest dimecres. Per exemple, en la franja més cara el preu del MW/h superarà els 68 euros. En la franja més barata sí que és cert que tornarem als preus negatius, encara que amb valors més discrets.

Preu de la llum avui, dimecres 21 de maig de 2025, hora a hora

A diferència del que ha passat en jornades anteriors, aquest dimecres els preus més barats es concentraran a la tarda. Serà llavors quan les tarifes de llum baixaran amb ganes, assolint els preus negatius de la jornada. De totes maneres, és una bona notícia, ja que la tarda sol ser una franja força aprofitable.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MW/h serà de -0,6 euros, encara que de 14:00 a 15:00 el preu baixarà a -1 euros. Entre les 15:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat de tota la jornada: -1,1 euros per MW/h. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MW/h se situarà en els -0,6 euros.

12:00 - 14:00: -0,6 €/MWh

14:00 - 15:00: -1 €/MWh

15:00 - 17:00: -1,1 €/MWh

17:00 - 18:00: -0,6 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimecres?

En la primera meitat del dia, de 06:00 a 07:00 el MW/h tindrà un cost de 35,09 euros. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu del MW/h pujarà fins als 58,87 euros. En la següent franja, de 08:00 a 09:00 el preu baixarà fins als 35,01 euros per MW/h.

06:00 - 07:00: 35,09 €/MWh

07:00 - 08:00: 58,87 €/MWh

21:00 - 22:00: 68,21 €/MWh

22:00 - 23:00: 41,93 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el preu del MW/h serà de 34,94 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 trobem el preu més car de tot el dimecres: 68,21 euros per MW/h. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h passarà a ser de 41,93 euros.