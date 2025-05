Preu de la llum avui, dijous 22 de maig, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 22 de maig de 2025, és de 3,35 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimecres, parlem d'una forta baixada de 16,84 euros. I tot perquè, en la jornada del 21 de maig, la tarifa mitjana de llum se situava en els 20,19 euros per MW/h.

Tal com es pot apreciar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), els preus baixaran en totes les franges. Per exemple, ni tan sols en el tram més car del dijous la llum no s'allunyarà massa dels 24 euros per MW/h. A més, tornarem a tenir tarifes negatives, una cosa que sempre és una bona notícia per als consumidors.

Preu de la llum avui, dijous 22 de maig de 2025, hora a hora

El cert és que, durant la matinada, els preus de la llum ja es mantindran en nivells molt econòmics. Però serà en la segona meitat del dia quan els preus de la llum baixaran amb més força. De fet, el preu més econòmic del dia es registrarà a la tarda, per la qual cosa la baixada serà molt clara.

Així, de 10:00 a 11:00 el MW/h costarà -0,6 euros, encara que d'11:00 a 12:00 el preu serà de -4 euros. Entre les 12:00 i les 17:00, durant cinc hores seguides, tindrem el preu més baix del dia: -5 euros per MW/h. Per últim, de 17:00 a 18:00 el preu del MW/h se situarà en els -3 euros.

10:00 - 11:00: -0,6 €/MWh

11:00 - 12:00: -4 €/MWh

12:00 - 17:00: -5 €/MWh

17:00 - 18:00: -3 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant a les tarifes més altes, el cert és que no parlem de preus massa cars. Durant la matinada, aquests oscil·laran entre els 13 i els 5 euros per MW/h, aproximadament. Això sí, de 07:00 a 08:00 el preu del MW/h passarà a ser de 12,1 euros.

00:00 - 01:00: 13,06 €/MWh

07:00 - 08:00: 12,1 €/MWh

21:00 - 22:00: 24,42 €/MWh

22:00 - 23:00: 12,82 €/MWh

A la nit, també trobem algunes franges amb preus una mica més alts, encara que tampoc massa. Entre les 21:00 i les 22:00 trobem el preu més alt de tot el dijous: 24,42 euros per MW/h. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h passarà a ser de 12,82 euros.