Preu de la llum avui, divendres 18 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 18 de juliol de 2025, és de 95,08 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una baixada de 7,77 euros. Recordem que, en la jornada del 17 de juliol, el preu mitjà de la llum se situava en els 102,85 euros per MWh.

Tot i aquesta baixada, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) no deixen lloc a dubtes. Aquest divendres tornarà a ser un dia força car per consumir llum, segurament a conseqüència de l'alta demanda. En la franja més cara del dia, per exemple, el preu del MWh serà superior als 119 euros.

Preu de la llum avui, divendres 18 de juliol de 2025, hora a hora

El més cridaner és que ni tan sols en les franges més econòmiques no trobarem preus inferiors als 71 euros. Un gerro d'aigua freda per als consumidors espanyols, que hauran de vigilar molt bé el seu consum elèctric. El millor és aprofitar, com en dies anteriors, la tarda, quan les tarifes es moderaran una mica.

Així, de 14:00 a 15:00 el MWh costarà 71,2 euros, tot i que no serà el mínim del dia. En la següent franja, de 15:00 a 16:00, el MWh tindrà un preu total de 72,68 euros. Això sí, el mínim del dia el tindrem de 18:00 a 19:00, quan el preu del MWh se situarà en els 71,08 euros.

14:00 - 15:00: 71,2 €/MWh.

15:00 - 16:00: 72,68 €/MWh.

17:00 - 18:00: 72,8 €/MWh.

18:00 - 19:00: 71,08 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Si et preocupen les hores amb la llum més cara, vigila el teu consum durant la matinada i a la nit. Entre les 00:00 i les 07:00 les tarifes oscil·laran entre els 105 i els 114 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 115,14 euros, si bé de 08:00 a 09:00 ja baixarà a 109,39 euros.

00:00 - 01:00: 114 €/MWh.

07:00 - 08:00: 115,14 €/MWh.

21:00 - 22:00: 119,39 €/MWh.

22:00 - 23:00: 119,19 €/MWh.

A la nit, de 21:00 a 22:00, el MWh tindrà un preu de 119,39 euros, sent el més alt del divendres. De 22:00 a 23:00 ja començarà a baixar una mica, fins als 119,19 euros. Finalment, de 23:00 a 00:00 el MWh tindrà un cost total de 111,65 euros.