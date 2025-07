Preu de la llum avui, dijous 17 de juliol, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 17 de juliol de 2025, és de 102,85 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'un petit augment de 0,87 euros. Recordem que, en la jornada del 16 de juliol, el MWh tenia un preu mitjà de 101,98 euros per MWh.

Les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) confirmen la tendència ascendent de les tarifes. Això sí, hi haurà algunes diferències força rellevants, sobretot pel que fa als preus més alts. Per exemple, en el tram més car de dijous, el preu del MWh ja no superarà en cap cas els 130 euros.

Preu de la llum avui, dijous 17 de juliol de 2025, hora a hora

Igual que passava dimecres, no hi haurà gaire diferència entre les tarifes més altes i les més cares. Sí que és cert que, en la franja més econòmica, el preu del MWh se situarà en els 73 euros. Però, en general, els preus es mantindran en nivells força estables, tot i que una mica més barats a la tarda de dijous.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en els 76,68 euros, tot i que baixarà una mica més. De 14:00 a 15:00 el MWh passarà a costar 75,2 euros, tot i que no serà el mínim del dia. Aquest el trobem de 15:00 a 16:00, quan el MWh passarà a tenir un preu de 73 euros.

12:00 - 13:00: 76,8 €/MWh.

13:00 - 14:00: 76,68 €/MWh.

14:00 - 15:00: 75,2 €/MWh.

15:00 - 16:00: 73 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dijous?

Durant la matinada, de 00:00 a 07:00 els preus oscil·laran entre els 108 i els 119 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a tenir un preu total de 125 euros. En canvi, de 08:00 a 09:00 la tarifa ja baixarà fins als 115,45 euros.

07:00 - 08:00: 125 €/MWh.

20:00 - 21:00: 121,41 €/MWh.

21:00 - 22:00: 128,67 €/MWh.

22:00 - 23:00: 129,85 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00, el preu del MWh serà de 121,41 euros. En la següent franja, de 21:00 a 22:00, el preu del MWh ja passarà a ser de 128,67 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 trobarem el preu més alt de tot dijous: 129,85 euros per MWh.