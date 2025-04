Preu de la llum avui, divendres 18 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum d'aquest divendres, 18 d'abril de 2025, és de 12,35 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una forta baixada de 9,59 euros. I tot perquè, en la jornada del 17 d'abril, la tarifa mitjana se situava en els 21,94 euros per MWh.

Un dels detalls més cridaners de les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) té a veure amb el preu més alt. I és que, tot i que parlem del màxim de la jornada, aquest no superarà els 36 euros per MWh. És més, en la franja més barata del divendres tornarem a tenir tarifes negatives, cosa que aquest dijous no passava.

Preu de la llum avui, divendres 18 d'abril de 2025, hora a hora

Cal tenir en compte que aquest divendres és festiu a tota Espanya, cosa que sol ajudar a baixar les tarifes de llum. De totes maneres, no és tan comú veure preus negatius, per la qual cosa es tracta d'una jornada força barata. Sens dubte, la bona producció elèctrica d'aquests dies té molt a veure amb aquest inusual abaratiment de la llum.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh serà de -0,79 euros, encara que de 14:00 a 15:00 baixarà a -1,16 euros per MWh. Entre les 15:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat del dia: -1,54 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el MWh passarà a tenir un preu de -1,51 euros.

13:00 - 14:00: -0,79 €/MWh

14:00 - 15:00: -1,16 €/MWh

15:00 - 17:00: -1,54 €/MWh

17:00 - 18:00: -1,51 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant la matinada els preus es mantindran força alts, a diferència del que passarà durant el dia. De fet, el preu de la llum més car del divendres el trobarem de 00:00 a 01:00: 36 euros per MWh. De 01:00 a 02:00 baixarà una mica, fins als 21,53 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 36 €/MWh

20:00 - 21:00: 21,53 €/MWh

21:00 - 22:00: 35 €/MWh

22:00 - 23:00: 30 €/MWh

A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 21,53 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 el preu se situarà en els 35 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el cost del MWh serà de 30 euros.