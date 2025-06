Preu de la llum avui, divendres 13 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 13 de juny de 2025, és de 69,73 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dijous, parlem d'una pujada de X euros. I tot perquè, en la jornada del 12 de juny, el preu mitjà de la llum se situava en els 62,42 euros per MWh.

De tota manera, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) amaguen alguns detalls molt interessants. En la franja més cara de divendres, el preu del MWh se situarà molt a prop dels 127 euros. A més, tornarem a parlar de tarifes negatives durant la franja més barata de tota la jornada.

Preu de la llum avui, divendres 13 de juny de 2025, hora a hora

Com ja ha passat al llarg dels últims dies, la matinada tornarà a tenir preus força alts. A partir d'aquí, especialment a la tarda, les tarifes de la llum començaran a baixar amb força, oferint tarifes molt assequibles als consumidors. Això sí, en les últimes hores del dia el preu de la llum tornarà a pujar força, coincidint amb una demanda elèctrica més gran.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 0 euros, encara que baixarà una mica més. De 14:00 a 16:00 trobem la tarifa més barata de tot el divendres: -0,01 euros per MWh. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh passarà a ser de 0,65 euros.

11:00 - 12:00: 0,85 €/MWh.

12:00 - 14:00: 0 €/MWh.

14:00 - 16:00: -0,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,65 €/MWh.

I quan serà més cara la llum divendres?

Durant la matinada trobarem algunes de les tarifes més altes de divendres. De fet, de 00:00 a 01:00 tindrem el preu màxim de divendres: 126,84 euros per MWh. De 01:00 a 02:00, això sí, el preu ja baixarà a 119,08 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 126,84 €/MWh.

01:00 - 02:00: 119,08 €/MWh.

21:00 - 22:00: 120,58 €/MWh.

22:00 - 23:00: 120,98 €/MWh.

A la tarda, de 21:00 a 22:00 el preu del MWh passarà a ser de 120,58 euros. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu del MWh serà de 120,98 euros, i a partir d'aquí ja baixarà. En la següent franja, de 23:00 a 00:00 el preu del MWh serà de 113,98 euros.